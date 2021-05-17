https://ria.ru/20210517/konkov-1732681395.html

Суд закрыл дело против экс-губернатора Ивановской области Конькова

Суд закрыл дело против экс-губернатора Ивановской области Конькова

Тверской суд Москвы в понедельник закрыл уголовное дело в отношении губернатора Ивановской области Павла Конькова вслед за его предшественником на этом посту... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:33

2021-05-17T17:33

2021-05-17T18:02

россия

павел коньков

михаил мень

дмитрий гришин

москва

ивановская область

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник закрыл уголовное дело в отношении губернатора Ивановской области Павла Конькова вслед за его предшественником на этом посту Михаилом Менем, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Оба проходили обвиняемыми по резонансному делу о растрате 700 миллионов рублей, связанной с выделением займов крупной агропромышленной компании."Постановление о прекращении уголовного дела было вынесено в отношении трех фигурантов дела - Михаила Меня, Павла Конькова, Дмитрия Гришина, обвиняемых … по части 4 статьи 160 УК РФ, … в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказала собеседница агентства.Об этом стало известно на первом, предварительном заседании в рамках судебного процесса по этому делу. Оно состоялось как раз сегодня.Как заявляет следствие, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.По этому же делу были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков, сменивший Меня на посту главы Ивановской области, и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html

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ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел коньков, михаил мень, дмитрий гришин, москва, ивановская область, происшествия