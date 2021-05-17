Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/konkov-1732681395.html
Суд закрыл дело против экс-губернатора Ивановской области Конькова
Суд закрыл дело против экс-губернатора Ивановской области Конькова
Тверской суд Москвы в понедельник закрыл уголовное дело в отношении губернатора Ивановской области Павла Конькова вслед за его предшественником на этом посту... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:33
2021-05-17T18:02
россия
павел коньков
михаил мень
дмитрий гришин
москва
ивановская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155522/48/1555224839_0:50:3241:1874_1920x0_80_0_0_f4940d8fa460a14c3b48bba55cde2328.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник закрыл уголовное дело в отношении губернатора Ивановской области Павла Конькова вслед за его предшественником на этом посту Михаилом Менем, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Оба проходили обвиняемыми по резонансному делу о растрате 700 миллионов рублей, связанной с выделением займов крупной агропромышленной компании."Постановление о прекращении уголовного дела было вынесено в отношении трех фигурантов дела - Михаила Меня, Павла Конькова, Дмитрия Гришина, обвиняемых … по части 4 статьи 160 УК РФ, … в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказала собеседница агентства.Об этом стало известно на первом, предварительном заседании в рамках судебного процесса по этому делу. Оно состоялось как раз сегодня.Как заявляет следствие, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.По этому же делу были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков, сменивший Меня на посту главы Ивановской области, и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
https://ria.ru/20210408/bibliya-1727323661.html
россия
москва
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155522/48/1555224839_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_6a0251112dd46929cde3ccb3f3171165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, павел коньков, михаил мень, дмитрий гришин, москва, ивановская область, происшествия

Суд закрыл дело против экс-губернатора Ивановской области Конькова

17:33 17.05.2021 (обновлено: 18:02 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник закрыл уголовное дело в отношении губернатора Ивановской области Павла Конькова вслед за его предшественником на этом посту Михаилом Менем, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Оба проходили обвиняемыми по резонансному делу о растрате 700 миллионов рублей, связанной с выделением займов крупной агропромышленной компании.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 13:36
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2021 годах
"Постановление о прекращении уголовного дела было вынесено в отношении трех фигурантов дела - Михаила Меня, Павла Конькова, Дмитрия Гришина, обвиняемых … по части 4 статьи 160 УК РФ, … в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказала собеседница агентства.
Об этом стало известно на первом, предварительном заседании в рамках судебного процесса по этому делу. Оно состоялось как раз сегодня.
Как заявляет следствие, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 10:50
В ОНК рассказали, чем Белозерцев занимается в СИЗО
Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.
По этому же делу были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков, сменивший Меня на посту главы Ивановской области, и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.
Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
 
РоссияПавел КоньковМихаил МеньДмитрий ГришинМоскваИвановская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния