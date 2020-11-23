https://ria.ru/20201123/ogranichenie-1585992886.html

Суд не получал жалобу защиты Меня на ограничение прогулок

Суд не получал жалобу защиты Меня на ограничение прогулок

Суд не получал жалобу защиты на меру пресечения экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, которому в рамках дела о растрате запрещено покидать место... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T21:21

2020-11-23T21:21

2020-11-23T21:21

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

михаил мень

ивановская область

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Суд не получал жалобу защиты на меру пресечения экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня, которому в рамках дела о растрате запрещено покидать место проживания более, чем на два часа в день, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Ранее СМИ писали, что защита обжаловала меру пресечения. Комментарием адвоката РИА Новости пока не располагает.В четверг Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и установил "запрет определенных действий". В частности, бывшему губернатору и главе Минстроя России нельзя выходить из дома больше, чем на два часа в день, общаться с другими фигурантами и свидетелями, использовать связь в целом и интернет в частности.Мень, бывший глава Минстроя, а ныне аудитор Счетной палаты, был задержан накануне, тогда же ему предъявили обвинение в растрате 700 миллионов рублей. Ему грозит до десяти лет колонии. Виновным он себя не признает.По версии следствия, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост губернатора Ивановской области, был принят ряд документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства, полагает следствие, "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" – одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Ранее по делу по той же статье были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Коньков, который сменил Меня на посту главы Ивановской области, в июне 2019 года был взят под стражу Басманным судом Москвы. В марте 2020-го, учтя его состояние здоровья, экс-губернатора перевели под домашний арест.Группа "Продо" – один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов – "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".

https://ria.ru/20201119/men-1585323466.html

https://ria.ru/20201118/obvinenie-1585265795.html

https://ria.ru/20201118/men-1585181233.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мень, ивановская область, происшествия