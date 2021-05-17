https://ria.ru/20210517/sud-1732683104.html

Суд закрыл уголовные дела против двух экс-губернаторов

Суд закрыл уголовные дела против двух экс-губернаторов

Тверской районный суд Москвы закрыл уголовное дело против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:43

2021-05-17T17:43

2021-05-17T20:08

павел коньков

михаил мень

дмитрий гришин

москва

ивановская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374397_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_eb1dc548b503471b31662425927b9ac9.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы закрыл уголовное дело против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. Также прекращено дело против его преемника Павла Конькова.Меню грозило до десяти лет колонии."Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята", — сказал собеседник агентства.Как утверждает следствие, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост главы региона, приняли несколько документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" — одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Ранее по той же статье к делу были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Конькова, сменившего Меня на посту губернатора, взяли под стражу в июне 2019 года. В марте прошлого года, учтя состояние здоровья, его перевели под домашний арест.Группа "Продо" — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732612919.html

https://ria.ru/20210323/ananevy-1602475734.html

москва

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел коньков, михаил мень, дмитрий гришин, москва, ивановская область, происшествия