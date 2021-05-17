https://ria.ru/20210517/sud-1732683104.html
Суд закрыл уголовные дела против двух экс-губернаторов
Суд закрыл уголовные дела против двух экс-губернаторов
Тверской районный суд Москвы закрыл уголовное дело против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:43
2021-05-17T17:43
2021-05-17T20:08
павел коньков
михаил мень
дмитрий гришин
москва
ивановская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374397_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_eb1dc548b503471b31662425927b9ac9.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы закрыл уголовное дело против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня о растрате 700 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. Также прекращено дело против его преемника Павла Конькова.Меню грозило до десяти лет колонии."Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята", — сказал собеседник агентства.Как утверждает следствие, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост главы региона, приняли несколько документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.Эти средства "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" — одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.Ранее по той же статье к делу были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.Конькова, сменившего Меня на посту губернатора, взяли под стражу в июне 2019 года. В марте прошлого года, учтя состояние здоровья, его перевели под домашний арест.Группа "Продо" — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732612919.html
https://ria.ru/20210323/ananevy-1602475734.html
москва
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374397_26:0:1466:1080_1920x0_80_0_0_d7c24cf17bf673a7ef1da90a89a85ad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел коньков, михаил мень, дмитрий гришин, москва, ивановская область, происшествия
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Тверской районный суд Москвы закрыл уголовное дело против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня
о растрате 700 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев. Также прекращено дело против его преемника Павла Конькова.
Меню грозило до десяти лет колонии.
"Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята", — сказал собеседник агентства.
Как утверждает следствие, в 2011 году по указанию Меня, занимавшего тогда пост главы региона, приняли несколько документов, на основании которых компания "Ивановский бройлер" под видом займов получила 700 миллионов рублей.
Эти средства "на следующий день были похищены преступной группой", которую организовал Мень совместно с бенефициарами группы компаний "Продо" — одной из крупнейших в России в сфере агробизнеса.
Ранее по той же статье к делу были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый зампред правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор "Ивановского бройлера" Дмитрий Гришин.
Конькова, сменившего Меня на посту губернатора, взяли под стражу в июне 2019 года. В марте прошлого года, учтя состояние здоровья, его перевели под домашний арест.
Группа "Продо" — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов, мясных деликатесов и молочных продуктов. Как говорится на сайте группы, ее товары продаются в 65 регионах России. Среди известных брендов — "Клинский", "Троекурово", "Царская охота".