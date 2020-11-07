https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html

Высказывания российских политиков о Джо Байдене

Высказывания российских политиков о Джо Байдене

Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T23:08

2020-11-07T23:08

2020-11-07T23:08

антон морозов

юрий швыткин

владимир джабаров

сергей миронов

дмитрий медведев

сергей железняк

алексей пушков

константин косачев

джо байден

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Ниже приводятся высказывания российских политиков о Байдене.Президент РФ Владимир Путин 29 октября 2020 года заявил на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", что трудно судить о том, что будет с долларом в случае победы Байдена на президентских выборах США. "Что касается того, что произойдет с долларом после возможной победы господина Байдена, - нам трудно об этом сейчас судить", - сказал Путин.Заместитель руководителя Совбеза РФ, бывший президент (2008-2012) и премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев 2 сентября 2020 года заявил на встрече с участниками всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020": "Я оценки давать, наверное, не буду, это не очень правильно. Хотя и Дональда Трампа знаю, и Джо Байдена. С Джо Байденом я встречался, работая президентом, он тогда был вице-президентом в команде (Барака) Обамы, а с Дональдом Трампом встречался в качестве председателя правительства на форумах. Каждый из них по-своему весьма интересная личность. Как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом".Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев 12 июля 2019 года написал в своем Facebook о Байдене: "В год выборов ему будет 78 лет, он отнюдь не харизматик и не отличается яркими лидерскими качествами, имеет за собой шлейф коррупционных и иных скандалов (включая украинский с участием фирмы его сына), которые явно будут "раскручены" его оппонентами".Косачев 23 октября 2020 года прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена: "Опять предвыборная борьба в США, где, как на войне, все средства хороши. Увы, оба кандидата думают о предстоящих выборах, а не о предстоящих поколениях".26 октября 2020 года Косачев прокомментировал РИА Новости заявление Байдена, сделанное в ходе телеинтервью, что Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, а Китай – крупнейшим конкурентом: "Байден определил главных зарубежных оппонентов Америки. Как видим, ничего нового и оригинального. Россия – это "обязательная программа" для любого кандидата в нынешней вашингтонской обстановке, к тому же готовое объяснение на случай поражения".5 ноября 2020 года Косачев в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ" предположил, что в случае победы Байдена американцы могут вернуться к ядерной сделке с Ираном: "Да, это могло бы произойти. Соглашения с Ираном – это детище (экс-президента США) Барака Обамы. И если победит Байден, он постарается продемонстрировать, что внешняя политика республиканца Дональда Трампа была во всем ошибочной". Он не исключил "определенного смягчения политики США, вплоть до возвращения ядерной сделки ".5 ноября 2020 года Косачев высказал мнение, что в случае победы Байдена США вернутся в Парижское соглашение по климату: "Ровно через 77 дней администрация Байдена вновь присоединится к нему", - написал Косачев в Facebook. При этом Косачев напомнил: "Но его негативный настрой по отношению к России общеизвестен, а, кроме того, практически все репрессивные меры в отношении России принимались обеими партиями в Конгрессе консенсусно". И хотя республиканцы могут удержать небольшое большинство в Сенате, "на наших двусторонних связях это никак не скажется: слишком многое должно измениться в умах на Капитолии, и даже смены администрации Белого дома для этого недостаточно", добавил он. Однако уход из основной повестки "российского вмешательства" может оказаться "если не позитивным, то по крайней мере стабилизирующим фактором, который более не будет использоваться оппонентами во внутриполитических склоках". По словам Косачева, это уже немало по нынешним временам.Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 11 июля 2019 года написал в Twitter по поводу обещания продлить российско-американский договор СНВ-3 в случае победы на президентских выборах: "Байден обещал в случае избрания продлить Договор об СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он наследник линии Обамы. Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном".Пушков 23 августа 2020 года прокомментировал в своем Twitter предвыборные обещания Байдена: "Байден обещал в случае избрания покончить с COVID-19, бедностью, изменениями климата и расизмом. Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие". По мнению Пушкова, эти обещания являются невыполнимыми: "Бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика".20 сентября 2020 года Пушков написал в Telegram: "Если "адская коалиция" (во главе с Байденом) все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки".Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сказал РИА Новости 12 июля 2019 года: "Заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о намерении продлить российско-американский договор СНВ-3 в случае, если он выиграет президентские выборы, – это игра на внутреннюю аудиторию, для которой он хочет казаться мудрым миротворцем. Кроме того, этот единственный договор о сдерживании вооружений, который остался между нашими странами, был подписан в бытность Байдена в качестве вице-президента. Сейчас, когда предвыборная кампания в США только набирает обороты, любые обещания хороши. При этом нет никаких гарантий, что, заняв кресло в Овальном кабинете, кандидат реализует все свои намерения. Не стоит обольщаться и по поводу смены вектора во внешнеполитических взглядах такого "зубра" со стажем, русофоба и кукловода украинской власти, как Байден, который выступал всегда с четкой антироссийской риторикой. Несмотря на все это, здравый смысл в словах Байдена относительно сохранения СНВ-3 и иранской ядерной сделки, безусловно, есть", – отметил парламентарий.30 сентября 2020 года Железняк сказал РИА Новости: "Предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую, и у кандидатов на пост президента, похоже, заканчиваются аргументы для взаимных обвинений. А когда это происходит, в ход идет излюбленная тема – рашагейт. Очевидно, что до конца президентской кампании американским избирателям предстоит еще не раз услышать о так называемой "руке Москвы" в избирательных процессах США".Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал РИА Новости 12 июля 2019 года обещание Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3 и вернуться к иранской ядерной сделке: "Эти обещания предвыборный ход, и цена им "пять копеек". Особенно, когда это обещают демократы".Джабаров заявил 5 ноября 2020 года РИА Новости: "Мы помним, что Байден в своей программе обещал продлить договор на пять лет, поэтому не исключено, что здесь наконец могут появиться подвижки".Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал РИА Новости 12 июля 2019 года обещание Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3: "К сожалению, сегодняшняя ситуация говорит о том, что предвыборная риторика и риторика реальных дел у многих кандидатов отличаются… Поэтому говорить о том, что слова Байдена будут совпадать с реальными делами, я бы пока поостерегся – отнесся бы к ним с серьезной долей настороженности".Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сказала РИА Новости 5 сентября 2020 года по поводу обвинения Байденом России в попытках повлиять на выборы в США: "Обвинение России в посягательстве на суверенитет США – это предлог если не для развязывания Третьей мировой войны, то, как минимум, для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, это официальный предлог для кибератак на Россию, для незаконного преследования российских граждан по всему миру. Упорство Байдена в стремлении назначить Россию на роль "главного врага" выглядит симптоматично. По-видимому, американское глубинное государство, сравнивая Россию и Китай, сочло, что РФ является более слабым противником, которого легче вывести из игры. Однако это опасная иллюзия, впадая в которую США могут получить "холодную войну на два фронта", в которой с высокой вероятностью восстановят против себя весь остальной мир и будут обречены на поражение", – отметила Панина.Панина прокомментировала РИА Новости 26 октября 2020 года слова Байдена о том, что Россия является угрозой для США: "Угроза" – это понятие военно-политические, и Россия, чей военный потенциал кратно меньше США и НАТО, никак не может угрожать Америке. Вероятно, Байден видит угрозу в тех ценностях, которые важны для России, которые отражены в ее обновленной конституции – в уважении к религии, культуре, истории, защите традиционной семьи".Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил в эфире радио Sputnik 4 ноября 2020 года: "Я думаю, что для России на данном этапе взаимоотношений с США нет разницы, кто будет президентом – Трамп или Байден. Администрация Трампа показала, что они не собираются проводить дружественную политику в отношении России. Точнее, эта дружественная политика – лишь на словах. А на деле мы видим, что 46 раз Белый дом вводил санкции против Российской Федерации и российских граждан в период, когда президентом был Дональд Трамп. И от Байдена тоже по большому счету не приходится ожидать какого-то кардинального изменения отношения к России".Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов написал в Telegram-канале 18 сентября 2020 года: "Байден производит впечатление человека, состояние которого не позволяет рассчитывать на хорошую память. Так что самое время напомнить демократу эти мудрые слова. Жаль, что сегодня он явно не готов им следовать. Мир, в котором вокруг враги, не может быть прочным. И если политик с параноидальным взглядом на реальность возглавит столь мощную державу, как США, мир окажется под угрозой".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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