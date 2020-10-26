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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201026/bayden-1581520434.html
В Совфеде прокомментировали заявления Байдена о России
"Российская угроза" - это "обязательная программа" для любого кандидата в президенты США в нынешней ситуации, ничего принципиально нового Джо Байден в случае... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:32
2020-10-26T09:32
выборы президента сша — 2020
россия
ближний восток
дональд трамп
константин косачев
джо байден
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> "Российская угроза" - это "обязательная программа" для любого кандидата в президенты США в нынешней ситуации, ничего принципиально нового <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> в случае победы на выборах с собой в Белый дом не принесет, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Кандидат в президенты от Демократической партии ранее в ходе телеинтервью заявил, что Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> же, по мнению Байдена, является крупнейшим конкурентом."Байден определил главных зарубежных оппонентов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a>. Как видим, ничего нового и оригинального. Россия - это "обязательная программа" для любого кандидата в нынешней вашингтонской обстановке, к тому же готовое объяснение на случай поражения", - отметил российский сенатор.Косачев добавил, что в США пока видят в Китае больше экономическую угрозу, но всем известно, что в Америке "ее легко трансформируют в военную, как это было раньше со всеми "нефтяными" странами <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a>, которых вдруг объявляли "спонсорами терроризма" или "обладателями оружия массового поражения".Как бы то ни было, Байден с собой в Белый дом ничего принципиально нового не принесет, считает Косачев. "Хотя неупоминание <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> - все же нюанс по сравнению с "зацикленностью" на этой теме нынешнего главы администрации <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>", - заключил политик.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201026/bayden-1581505808.html
https://ria.ru/20201023/debaty-1581157981.html
https://ria.ru/20201023/kosachev-1581127793.html
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россия
ближний восток
китай
сша
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россия, ближний восток, дональд трамп, константин косачев, джо байден, китай, сша, в мире

В Совфеде прокомментировали заявления Байдена о России

09:32 26.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДжо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо
Джо Байден на дебатах с Дональдом Трампом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Российская угроза" - это "обязательная программа" для любого кандидата в президенты США в нынешней ситуации, ничего принципиально нового Джо Байден в случае победы на выборах с собой в Белый дом не принесет, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Кандидат в президенты от Демократической партии ранее в ходе телеинтервью заявил, что Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, Китай же, по мнению Байдена, является крупнейшим конкурентом.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 04:49
Байден признал Россию самой большой угрозой для США
"Байден определил главных зарубежных оппонентов Америки. Как видим, ничего нового и оригинального. Россия - это "обязательная программа" для любого кандидата в нынешней вашингтонской обстановке, к тому же готовое объяснение на случай поражения", - отметил российский сенатор.
Косачев добавил, что в США пока видят в Китае больше экономическую угрозу, но всем известно, что в Америке "ее легко трансформируют в военную, как это было раньше со всеми "нефтяными" странами Ближнего Востока, которых вдруг объявляли "спонсорами терроризма" или "обладателями оружия массового поражения".
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:17Выборы президента США — 2020
О темной зиме, грязных деньгах и плохой работе: дебаты Трампа и Байдена
Как бы то ни было, Байден с собой в Белый дом ничего принципиально нового не принесет, считает Косачев. "Хотя неупоминание Ирана - все же нюанс по сравнению с "зацикленностью" на этой теме нынешнего главы администрации Дональда Трампа", - заключил политик.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 09:01Выборы президента США — 2020
Косачев прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена
 
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Выборы президента США — 2020РоссияБлижний ВостокДональд ТрампКонстантин КосачевДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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