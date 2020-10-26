https://ria.ru/20201026/bayden-1581520434.html

В Совфеде прокомментировали заявления Байдена о России

"Российская угроза" - это "обязательная программа" для любого кандидата в президенты США в нынешней ситуации, ничего принципиально нового Джо Байден в случае... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:32

2020-10-26T09:32

2020-10-26T09:32

выборы президента сша — 2020

россия

ближний восток

дональд трамп

константин косачев

джо байден

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> "Российская угроза" - это "обязательная программа" для любого кандидата в президенты США в нынешней ситуации, ничего принципиально нового <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> в случае победы на выборах с собой в Белый дом не принесет, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Кандидат в президенты от Демократической партии ранее в ходе телеинтервью заявил, что Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> же, по мнению Байдена, является крупнейшим конкурентом."Байден определил главных зарубежных оппонентов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a>. Как видим, ничего нового и оригинального. Россия - это "обязательная программа" для любого кандидата в нынешней вашингтонской обстановке, к тому же готовое объяснение на случай поражения", - отметил российский сенатор.Косачев добавил, что в США пока видят в Китае больше экономическую угрозу, но всем известно, что в Америке "ее легко трансформируют в военную, как это было раньше со всеми "нефтяными" странами <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнего Востока</a>, которых вдруг объявляли "спонсорами терроризма" или "обладателями оружия массового поражения".Как бы то ни было, Байден с собой в Белый дом ничего принципиально нового не принесет, считает Косачев. "Хотя неупоминание <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> - все же нюанс по сравнению с "зацикленностью" на этой теме нынешнего главы администрации <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>", - заключил политик.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201026/bayden-1581505808.html

https://ria.ru/20201023/debaty-1581157981.html

https://ria.ru/20201023/kosachev-1581127793.html

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россия

ближний восток

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ближний восток, дональд трамп, константин косачев, джо байден, китай, сша, в мире