В комитете Госдумы отнеслись к планам Байдена по СНВ-3 настороженно

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин приветствует намерение бывшего вице-президента США Джо Байдена продлить российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае победы на выборах, но относится к ним настороженно, так как предвыборная риторика впоследствии нередко расходится с поступками.

Ранее Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

"К сожалению, сегодняшняя ситуация говорит о том, что предвыборная риторика и риторика реальных дел у многих кандидатов отличаются. Взять ситуацию с Украиной: (украинский лидер Владимир) Зеленский перед выборами говорил одно, а после выборов его действия были другими. Поэтому говорить о том, что слова Байдена будут совпадать с реальными делами, я бы пока поостерегся - отнесся бы к ним с серьезной долей настороженности", - сказал Швыткин РИА Новости.

При этом депутат отметил, что в целом приветствует курс на продление СНВ-3, поскольку этот договор играет ключевую роль в обеспечении мировой безопасности.