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РИА Новости

В комитете Госдумы отнеслись к планам Байдена по СНВ-3 настороженно

Вчера, 12:44
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин приветствует намерение бывшего вице-президента США Джо Байдена продлить российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае победы на выборах, но относится к ним настороженно, так как предвыборная риторика впоследствии нередко расходится с поступками.
Ранее Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
"К сожалению, сегодняшняя ситуация говорит о том, что предвыборная риторика и риторика реальных дел у многих кандидатов отличаются. Взять ситуацию с Украиной: (украинский лидер Владимир) Зеленский перед выборами говорил одно, а после выборов его действия были другими. Поэтому говорить о том, что слова Байдена будут совпадать с реальными делами, я бы пока поостерегся - отнесся бы к ним с серьезной долей настороженности", - сказал Швыткин РИА Новости.
При этом депутат отметил, что в целом приветствует курс на продление СНВ-3, поскольку этот договор играет ключевую роль в обеспечении мировой безопасности.
"Мы за соблюдение всех норм безопасности, и договор о СНВ-3 играет ключевую роль в обеспечении системы безопасности в целом в мире, а продление договора позволит продолжать строительство этой системы. К великому сожалению, выход США в одностороннем порядке из ДРСМД разрушил систему европейской безопасности, и если сейчас не будет продлен договор о СНВ-3, конечно, это приведет в целом к разрушению в целом системы безопасности в целом. Этого допускать нельзя. В любом случае мы приветствуем подобного рода даже намерения, но как будет происходить - покажет время", - сказал Швыткин.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Вчера, 09:54
В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3
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Юрий ШвыткинДоговор о РСМДДоговор СНВ-3Госдума РФДжозеф БайденРоссияСШАВ мире
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