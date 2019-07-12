Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. Он также сказал, что в случае его избрания США вернутся в иранскую ядерную сделку, если на это пойдет и Тегеран.

СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.