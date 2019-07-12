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РИА Новости

Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3

00:14
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Продление российско-американского договора СНВ-3 и возвращение США в ядерную сделку с Ираном - очень важные шаги для международной стабильности, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. Он также сказал, что в случае его избрания США вернутся в иранскую ядерную сделку, если на это пойдет и Тегеран.
"Байден обещал в случае избрания продлить Договор об СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он наследник линии Обамы. Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном", - написал Пушков в Twitter.
СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
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