Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Продление российско-американского договора СНВ-3 и возвращение США в ядерную сделку с Ираном - очень важные шаги для международной стабильности, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. Он также сказал, что в случае его избрания США вернутся в иранскую ядерную сделку, если на это пойдет и Тегеран.
"Байден обещал в случае избрания продлить Договор об СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он наследник линии Обамы. Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном", - написал Пушков в Twitter.
СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.