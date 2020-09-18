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Победа Байдена станет угрозой международной безопасности, заявил Миронов
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что победа кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена станет угрозой для РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:37
2020-09-18T14:37
ленинград
сергей миронов
справедливая россия
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> считает, что победа кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> станет угрозой для международной безопасности.Ранее в пятницу Байден назвал Россию "оппонентом" на встрече с избирателями в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>, которую транслировал телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a>.Миронов обратил внимание, что больше сорока лет назад Байден побывал в <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграде</a>, где во время посещения Пискаревского мемориального кладбища поблагодарил жителей города за их великий подвиг: "Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни", – процитировал слова Байдена Миронов.Он подчеркнул, что это выбор Байдена, России с Америкой делить нечего. Парламентарий отметил, что не знает, какие конкретно претензии к РФ у кандидата от демократов, и выразил мнение, что само по себе существование России с независимой политикой, как внутри страны, так и за ее пределами, "заокеанские русофобы" воспринимают как почти личную угрозу.
https://ria.ru/20200918/bayden-1577422731.html
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пенсильвания
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ленинград, сергей миронов, справедливая россия, джо байден, пенсильвания, сша, в мире

Победа Байдена станет угрозой международной безопасности, заявил Миронов

14:37 18.09.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что победа кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена станет угрозой для международной безопасности.
Ранее в пятницу Байден назвал Россию "оппонентом" на встрече с избирателями в Пенсильвании, которую транслировал телеканал CNN.
Миронов обратил внимание, что больше сорока лет назад Байден побывал в Ленинграде, где во время посещения Пискаревского мемориального кладбища поблагодарил жителей города за их великий подвиг: "Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни", – процитировал слова Байдена Миронов.
"Байден производит впечатление человека, состояние которого не позволяет рассчитывать на хорошую память. Так что самое время напомнить демократу эти мудрые слова. Жаль, что сегодня он явно не готов им следовать. Мир, в котором вокруг враги, не может быть прочным. И если политик с параноидальным взглядом на реальность возглавит столь мощную державу, как США, мир окажется под угрозой", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что это выбор Байдена, России с Америкой делить нечего. Парламентарий отметил, что не знает, какие конкретно претензии к РФ у кандидата от демократов, и выразил мнение, что само по себе существование России с независимой политикой, как внутри страны, так и за ее пределами, "заокеанские русофобы" воспринимают как почти личную угрозу.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 09:11
Эксперт прокомментировал опросы, отдающие предпочтение Байдену
2821004
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ЛенинградСергей МироновСправедливая РоссияДжо БайденПенсильванияСШАВ мире
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