https://ria.ru/20200918/bayden-1577444721.html

Победа Байдена станет угрозой международной безопасности, заявил Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что победа кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена станет угрозой для РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:37

2020-09-18T14:37

2020-09-18T14:37

ленинград

сергей миронов

справедливая россия

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> считает, что победа кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> станет угрозой для международной безопасности.Ранее в пятницу Байден назвал Россию "оппонентом" на встрече с избирателями в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>, которую транслировал телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a>.Миронов обратил внимание, что больше сорока лет назад Байден побывал в <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграде</a>, где во время посещения Пискаревского мемориального кладбища поблагодарил жителей города за их великий подвиг: "Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни", – процитировал слова Байдена Миронов.Он подчеркнул, что это выбор Байдена, России с Америкой делить нечего. Парламентарий отметил, что не знает, какие конкретно претензии к РФ у кандидата от демократов, и выразил мнение, что само по себе существование России с независимой политикой, как внутри страны, так и за ее пределами, "заокеанские русофобы" воспринимают как почти личную угрозу.

https://ria.ru/20200918/bayden-1577422731.html

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пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, сергей миронов, справедливая россия, джо байден, пенсильвания, сша, в мире