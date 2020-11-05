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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/stabilizatsiya-1583138767.html
Косачев назвал условие стабилизации отношений России и США
Косачев назвал условие стабилизации отношений России и США
Уход из повестки американской политики темы "российского вмешательства" может оказаться если не позитивным, то по крайней мере стабилизирующим фактором в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:56
2020-11-05T11:56
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
константин косачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Уход из повестки американской политики темы "российского вмешательства" может оказаться если не позитивным, то по крайней мере стабилизирующим фактором в отношениях Москвы и Вашингтона, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендовали республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также прошли выборы в Конгресс.По его мнению, определенные изменения в политике в целом будут. Так, Джо Байден уже пообещал, что в случае его победы США вернутся в Парижское соглашение по климату: "Ровно через 77 дней администрация Байдена вновь присоединится к нему"."Но его негативный настрой по отношению к России общеизвестен, а, кроме того, практически все репрессивные меры в отношении России принимались обеими партиями в Конгрессе консенсусно", - напомнил политик.И хотя республиканцы могут удержать небольшое большинство в Сенате, "на наших двусторонних связях это никак не скажется: слишком многое должно измениться в умах на Капитолии, и даже смены администрации Белого дома для этого недостаточно", добавил он.Однако уход из основной повестки "российского вмешательства" может оказаться "если не позитивным, то по крайней мере стабилизирующим фактором, который более не будет использоваться оппонентами во внутриполитических склоках", считает законодатель. По его словам, это уже немало по нынешним временам.
https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html
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дональд трамп, константин косачев, джо байден, сша, в мире

Косачев назвал условие стабилизации отношений России и США

11:56 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняКонстантин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Уход из повестки американской политики темы "российского вмешательства" может оказаться если не позитивным, то по крайней мере стабилизирующим фактором в отношениях Москвы и Вашингтона, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендовали республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также прошли выборы в Конгресс.

"Для нас интереснее всего, разумеется, то, что может произойти во внешнеполитической сфере. Но большинство экспертов – и я с ними соглашусь – именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону", - написал сенатор в ФБ.

По его мнению, определенные изменения в политике в целом будут. Так, Джо Байден уже пообещал, что в случае его победы США вернутся в Парижское соглашение по климату: "Ровно через 77 дней администрация Байдена вновь присоединится к нему".
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"Но его негативный настрой по отношению к России общеизвестен, а, кроме того, практически все репрессивные меры в отношении России принимались обеими партиями в Конгрессе консенсусно", - напомнил политик.
И хотя республиканцы могут удержать небольшое большинство в Сенате, "на наших двусторонних связях это никак не скажется: слишком многое должно измениться в умах на Капитолии, и даже смены администрации Белого дома для этого недостаточно", добавил он.
Однако уход из основной повестки "российского вмешательства" может оказаться "если не позитивным, то по крайней мере стабилизирующим фактором, который более не будет использоваться оппонентами во внутриполитических склоках", считает законодатель. По его словам, это уже немало по нынешним временам.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампКонстантин КосачевДжо БайденСШАВ мире
 
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