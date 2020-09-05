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https://ria.ru/20200905/bayden-1576819238.html
В Госдуме назвали обвинения Байдена в адрес России предлогом для агрессии
Обвинения России в попытках повлиять на выборы в США - это предлог для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, а также для... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T14:24
2020-09-05T14:30
россия
госдума рф
елена панина
джо байден
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения России в попытках повлиять на выборы в США - это предлог для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, а также для кибератак на Россию, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что уверен в попытках России более других стран повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы. Он также пообещал "ответить" в случае победы.Политик подчеркнула, что речь идет о действиях, которые уничтожают всю архитектуру международной безопасности и дестабилизируют мировую политику."Упорство Байдена в стремлении назначить Россию на роль "главного врага" выглядит симптоматично. По-видимому, американское глубинное государство, сравнивая Россию и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, сочло, что РФ является более слабым противником, которого легче вывести из игры. Однако это опасная иллюзия, впадая в которую <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут получить "холодную войну на два фронта", в которой с высокой вероятностью восстановят против себя весь остальной мир и будут обречены на поражение", - отметила Панина."Остается лишь надеяться, что в своем нынешнем состоянии Байден просто не до конца понимает, насколько опасные вещи он говорит, не способен просчитать последствия своих заявлений", - заключила парламентарий.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200905/tramp-1576807087.html
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html
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россия, госдума рф, елена панина, джо байден, сша, безопасность

В Госдуме назвали обвинения Байдена в адрес России предлогом для агрессии

14:24 05.09.2020 (обновлено: 14:30 05.09.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Обвинения России в попытках повлиять на выборы в США - это предлог для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, а также для кибератак на Россию, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что уверен в попытках России более других стран повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы. Он также пообещал "ответить" в случае победы.

"Обвинение России в посягательстве на суверенитет США - это предлог если не для развязывания Третьей мировой войны, то, как минимум, для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, это официальный предлог для кибератак на Россию, для незаконного преследования российских граждан по всему миру", - сказала Панина РИА Новости.

Политик подчеркнула, что речь идет о действиях, которые уничтожают всю архитектуру международной безопасности и дестабилизируют мировую политику.
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"Упорство Байдена в стремлении назначить Россию на роль "главного врага" выглядит симптоматично. По-видимому, американское глубинное государство, сравнивая Россию и Китай, сочло, что РФ является более слабым противником, которого легче вывести из игры. Однако это опасная иллюзия, впадая в которую США могут получить "холодную войну на два фронта", в которой с высокой вероятностью восстановят против себя весь остальной мир и будут обречены на поражение", - отметила Панина.
"Остается лишь надеяться, что в своем нынешнем состоянии Байден просто не до конца понимает, насколько опасные вещи он говорит, не способен просчитать последствия своих заявлений", - заключила парламентарий.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 16:59
Лавров удивился идее США наказать Россию за будущее вмешательство
8990018
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РоссияГосдума РФЕлена ПанинаДжо БайденСШАБезопасность
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