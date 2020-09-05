В Госдуме назвали обвинения Байдена в адрес России предлогом для агрессии
14:24 05.09.2020 (обновлено: 14:30 05.09.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Обвинения России в попытках повлиять на выборы в США - это предлог для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, а также для кибератак на Россию, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что уверен в попытках России более других стран повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы. Он также пообещал "ответить" в случае победы.
"Обвинение России в посягательстве на суверенитет США - это предлог если не для развязывания Третьей мировой войны, то, как минимум, для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, это официальный предлог для кибератак на Россию, для незаконного преследования российских граждан по всему миру", - сказала Панина РИА Новости.
Политик подчеркнула, что речь идет о действиях, которые уничтожают всю архитектуру международной безопасности и дестабилизируют мировую политику.
"Упорство Байдена в стремлении назначить Россию на роль "главного врага" выглядит симптоматично. По-видимому, американское глубинное государство, сравнивая Россию и Китай, сочло, что РФ является более слабым противником, которого легче вывести из игры. Однако это опасная иллюзия, впадая в которую США могут получить "холодную войну на два фронта", в которой с высокой вероятностью восстановят против себя весь остальной мир и будут обречены на поражение", - отметила Панина.
"Остается лишь надеяться, что в своем нынешнем состоянии Байден просто не до конца понимает, насколько опасные вещи он говорит, не способен просчитать последствия своих заявлений", - заключила парламентарий.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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