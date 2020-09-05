https://ria.ru/20200905/bayden-1576819238.html

В Госдуме назвали обвинения Байдена в адрес России предлогом для агрессии

Обвинения России в попытках повлиять на выборы в США - это предлог для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, а также для... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T14:24

2020-09-05T14:24

2020-09-05T14:30

россия

госдума рф

елена панина

джо байден

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения России в попытках повлиять на выборы в США - это предлог для беспрецедентно агрессивных действий в экономической и правовой сферах, а также для кибератак на Россию, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что уверен в попытках России более других стран повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы. Он также пообещал "ответить" в случае победы.Политик подчеркнула, что речь идет о действиях, которые уничтожают всю архитектуру международной безопасности и дестабилизируют мировую политику."Упорство Байдена в стремлении назначить Россию на роль "главного врага" выглядит симптоматично. По-видимому, американское глубинное государство, сравнивая Россию и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, сочло, что РФ является более слабым противником, которого легче вывести из игры. Однако это опасная иллюзия, впадая в которую <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут получить "холодную войну на два фронта", в которой с высокой вероятностью восстановят против себя весь остальной мир и будут обречены на поражение", - отметила Панина."Остается лишь надеяться, что в своем нынешнем состоянии Байден просто не до конца понимает, насколько опасные вещи он говорит, не способен просчитать последствия своих заявлений", - заключила парламентарий.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200905/tramp-1576807087.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, елена панина, джо байден, сша, безопасность