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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200920/pushkov-1577497885.html
Пушков рассказал о перспективах прихода Байдена к власти в США для России
В случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США к власти в стране придет "неолиберально-троцкистская коалиция", для которой Россия станет "первым... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T02:44
2020-09-20T04:06
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>В случае победы <u><a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/">Джо Байдена</a></u> на президентских выборах в <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> к власти в стране придет "неолиберально-троцкистская коалиция", для которой Россия станет "первым объектом атаки", заявил сенатор <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/">Алексей Пушков</a></u>.Если действующий президент США <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональд Трамп</a></u> одержит победу на выборах и переизберется на новый срок, то его противники не признают своего поражения, считает политик.Тем не менее он добавил, что лидеры "антитрамповской коалиции" не уверены в победе Байдена на выборах.Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200917/vybory-1577391118.html
Кто победит? Это называется хрен редьки не слаще.
50
Ноябрь обещает быть попкорновым )
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сша
РИА Новости
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дональд трамп, алексей пушков, джо байден, сша, в мире

Пушков рассказал о перспективах прихода Байдена к власти в США для России

02:44 20.09.2020 (обновлено: 04:06 20.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США к власти в стране придет "неолиберально-троцкистская коалиция", для которой Россия станет "первым объектом атаки", заявил сенатор Алексей Пушков.
Если действующий президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах и переизберется на новый срок, то его противники не признают своего поражения, считает политик.
"Если "адская коалиция" все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым обьектом атаки", — написал Пушков в телеграме.
Тем не менее он добавил, что лидеры "антитрамповской коалиции" не уверены в победе Байдена на выборах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 15:27Президентские выборы в США - 2020
Трамп заявил, что американцы никогда не узнают точных результатов выборов
Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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Чат23
Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампАлексей ПушковДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
Кто победит? Это называется хрен редьки не слаще.
20 сентября, 03:25
NNikki_5519
4610201
Ноябрь обещает быть попкорновым )
20 сентября, 03:56
Хоттабыч ТретийХоттабыч Третий
2550201
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