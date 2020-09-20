https://ria.ru/20200920/pushkov-1577497885.html

Пушков рассказал о перспективах прихода Байдена к власти в США для России

В случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США к власти в стране придет "неолиберально-троцкистская коалиция", для которой Россия станет "первым... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T02:44

2020-09-20T02:44

2020-09-20T04:06

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

алексей пушков

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>В случае победы <u><a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/">Джо Байдена</a></u> на президентских выборах в <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u> к власти в стране придет "неолиберально-троцкистская коалиция", для которой Россия станет "первым объектом атаки", заявил сенатор <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/">Алексей Пушков</a></u>.Если действующий президент США <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональд Трамп</a></u> одержит победу на выборах и переизберется на новый срок, то его противники не признают своего поражения, считает политик.Тем не менее он добавил, что лидеры "антитрамповской коалиции" не уверены в победе Байдена на выборах.Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200917/vybory-1577391118.html

Nikki_5519 Кто победит? Это называется хрен редьки не слаще. 50

Хоттабыч Третий Ноябрь обещает быть попкорновым ) 33

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, алексей пушков, джо байден, сша, в мире