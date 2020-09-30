https://ria.ru/20200930/debaty-1577990719.html

В Госдуме сравнили дебаты в США с возней детей в песочнице

Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден выглядели на прошедших дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными, а обвинения в духе... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:13

2020-09-30T12:13

2020-09-30T12:20

дональд трамп

сергей железняк

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Кандидаты на пост президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> выглядели на прошедших дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными, а обвинения в духе "худший президент в истории США" больше похожи на возню детей в песочнице, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak" target="_blank">Сергей Железняк</a>.Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения."Предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую и у кандидатов на пост президента, похоже, заканчиваются аргументы для взаимных обвинений. А когда это происходит, в ход идет излюбленная тема – рашагейт. Очевидно, что до конца президентской кампании американским избирателям предстоит еще не раз услышать о так называемой "руке Москвы" в избирательных процессах США", - сказал депутат РИА Новости.По словам политика, маятник предвыборной гонки в США "все больше раскачивается, и даже за месяц до выборов трудно предполагать, в чью сторону он качнется в конце кампании".При этом, отмечает депутат, декларировать планы борьбы с распространением инфекции легче, чем непосредственно противостоять эпидемии."Очевидно одно, четырех лет президентского срока явно недостаточно американским лидерам, чтобы успеть в период между выборами глубоко погрузиться в решение насущных внутренних задач страны и выстроить взвешенную внешнюю политику", - полагает парламентарий.

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей железняк, джо байден, сша, в мире