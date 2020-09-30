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https://ria.ru/20200930/debaty-1577990719.html
В Госдуме сравнили дебаты в США с возней детей в песочнице
Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден выглядели на прошедших дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными, а обвинения в духе... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T12:13
2020-09-30T12:20
дональд трамп
сергей железняк
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Кандидаты на пост президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a> выглядели на прошедших дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными, а обвинения в духе "худший президент в истории США" больше похожи на возню детей в песочнице, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak" target="_blank">Сергей Железняк</a>.Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения."Предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую и у кандидатов на пост президента, похоже, заканчиваются аргументы для взаимных обвинений. А когда это происходит, в ход идет излюбленная тема – рашагейт. Очевидно, что до конца президентской кампании американским избирателям предстоит еще не раз услышать о так называемой "руке Москвы" в избирательных процессах США", - сказал депутат РИА Новости.По словам политика, маятник предвыборной гонки в США "все больше раскачивается, и даже за месяц до выборов трудно предполагать, в чью сторону он качнется в конце кампании".При этом, отмечает депутат, декларировать планы борьбы с распространением инфекции легче, чем непосредственно противостоять эпидемии."Очевидно одно, четырех лет президентского срока явно недостаточно американским лидерам, чтобы успеть в период между выборами глубоко погрузиться в решение насущных внутренних задач страны и выстроить взвешенную внешнюю политику", - полагает парламентарий.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html
7
сша
РИА Новости
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дональд трамп, сергей железняк, джо байден, сша, в мире

В Госдуме сравнили дебаты в США с возней детей в песочнице

12:13 30.09.2020 (обновлено: 12:20 30.09.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Джо Байден выглядели на прошедших дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными, а обвинения в духе "худший президент в истории США" больше похожи на возню детей в песочнице, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Первые дебаты Трампа и Байдена прошли во вторник в Кливленде, они продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.
"Предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую и у кандидатов на пост президента, похоже, заканчиваются аргументы для взаимных обвинений. А когда это происходит, в ход идет излюбленная тема – рашагейт. Очевидно, что до конца президентской кампании американским избирателям предстоит еще не раз услышать о так называемой "руке Москвы" в избирательных процессах США", - сказал депутат РИА Новости.
По словам политика, маятник предвыборной гонки в США "все больше раскачивается, и даже за месяц до выборов трудно предполагать, в чью сторону он качнется в конце кампании".

"Трамп и Байден выглядят на дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными. Обвинения в духе – худший президент в истории США, больше похожи на возню детей в песочнице. При этом явным преимуществом на состоявшихся дебатах для Байдена стало его предложение некой программы по противодействию пандемии. Это болезненный вопрос для администрации нынешнего главы Белого дома", - считает Железняк.

При этом, отмечает депутат, декларировать планы борьбы с распространением инфекции легче, чем непосредственно противостоять эпидемии.
"Очевидно одно, четырех лет президентского срока явно недостаточно американским лидерам, чтобы успеть в период между выборами глубоко погрузиться в решение насущных внутренних задач страны и выстроить взвешенную внешнюю политику", - полагает парламентарий.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Дональд ТрампСергей ЖелезнякДжо БайденСШАВ мире
 
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