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РИА Новости

Предвыборным обещаниям Байдена вряд ли стоит верить, считает Джабаров

09:34
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обещания бывшего вице-президента США Джона Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3 и вернуться к иранской ядерной сделке являются предвыборным ходом, вряд ли им стоит доверять, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Эти обещания (Байдена) предвыборный ход, и цена им "пять копеек". Особенно, когда это обещают демократы", - сказал Джабаров РИА Новости в пятницу.
По мнению сенатора, вряд ли это поможет Байдену победить на выборах, поскольку сейчас высок рейтинг у Дональда Трампа.
"Я полагаю, что Трамп понимает - ему все равно придется приступить к переговорам с Россией о продлении СНВ-3", - сказал законодатель.
Он также не исключает, что США захотят продолжить переговорный процесс с Ираном, но на своих условиях.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
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Владимир ДжабаровДжозеф БайденРоссияСШАВ мире
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