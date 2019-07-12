Предвыборным обещаниям Байдена вряд ли стоит верить, считает Джабаров

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обещания бывшего вице-президента США Джона Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3 и вернуться к иранской ядерной сделке являются предвыборным ходом, вряд ли им стоит доверять, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Эти обещания (Байдена) предвыборный ход, и цена им "пять копеек". Особенно, когда это обещают демократы", - сказал Джабаров РИА Новости в пятницу.

По мнению сенатора, вряд ли это поможет Байдену победить на выборах, поскольку сейчас высок рейтинг у Дональда Трампа.

"Я полагаю, что Трамп понимает - ему все равно придется приступить к переговорам с Россией о продлении СНВ-3", - сказал законодатель.