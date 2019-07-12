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РИА Новости

Железняк назвал заявление Байдена о СНВ-3 игрой на американскую аудиторию

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - игра на американскую аудиторию, для которой он хочет быть "мудрым миротворцем", считает член комитета Госдумы Сергей Железняк.
Ранее Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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"Заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о намерении продлить российско-американский договор СНВ-3 в случае, если он выиграет президентские выборы, - это игра на внутреннюю аудиторию, для которой он хочет казаться мудрым миротворцем. Кроме того, этот единственный договор о сдерживании вооружений, который остался между нашими странами, был подписан в бытность Байдена в качестве вице-президента", - сказал Железняк РИА Новости.
Депутат считает, что Байден, будучи опытным политиком, пытается на противоречиях с президентом США Дональдом Трампом заручиться поддержкой американской элиты и в выгодном свете предстать на международном уровне.
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"Сейчас, когда предвыборная кампания в США только набирает обороты, любые обещания хороши. При этом нет никаких гарантий, что, заняв кресло в Овальном кабинете, кандидат реализует все свои намерения. Не стоит обольщаться и по поводу смены вектора во внешнеполитических взглядах такого "зубра" со стажем, русофоба и кукловода украинской власти, как Байден, который выступал всегда с четкой антироссийской риторикой", - полагает Железняк.
Он добавил, что именно в этот момент любая противоположная президенту Трампу точка зрения может сыграть на руку Байдену, увеличивая его шансы на победу. "Несмотря на все это, здравый смысл в словах Байдена относительно сохранения СНВ-3 и иранской ядерной сделки, безусловно, есть", - отметил парламентарий.
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В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3
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Договор СНВ-3Госдума РФСергей ЖелезнякДжозеф БайденРоссияСШАВ мире
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