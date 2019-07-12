Железняк назвал заявление Байдена о СНВ-3 игрой на американскую аудиторию

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Слова бывшего вице-президента США Джо Байдена о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - игра на американскую аудиторию, для которой он хочет быть "мудрым миротворцем", считает член комитета Госдумы Сергей Железняк.

Ранее Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Договор, подписанный в 2010 году Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

"Заявление кандидата в президенты США Джо Байдена о намерении продлить российско-американский договор СНВ-3 в случае, если он выиграет президентские выборы, - это игра на внутреннюю аудиторию, для которой он хочет казаться мудрым миротворцем. Кроме того, этот единственный договор о сдерживании вооружений, который остался между нашими странами, был подписан в бытность Байдена в качестве вице-президента", - сказал Железняк РИА Новости.

Депутат считает, что Байден, будучи опытным политиком, пытается на противоречиях с президентом США Дональдом Трампом заручиться поддержкой американской элиты и в выгодном свете предстать на международном уровне.

"Сейчас, когда предвыборная кампания в США только набирает обороты, любые обещания хороши. При этом нет никаких гарантий, что, заняв кресло в Овальном кабинете, кандидат реализует все свои намерения. Не стоит обольщаться и по поводу смены вектора во внешнеполитических взглядах такого "зубра" со стажем, русофоба и кукловода украинской власти, как Байден, который выступал всегда с четкой антироссийской риторикой", - полагает Железняк.