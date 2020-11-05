https://ria.ru/20201105/bayden-1583130479.html

В Совфеде рассказали, как победа Байдена повлияет на продление СНВ-3

В Совфеде рассказали, как победа Байдена повлияет на продление СНВ-3

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена на президентских... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:09

2020-11-05T11:09

2020-11-05T11:09

выборы президента сша — 2020

владимир джабаров

дональд трамп

совет федерации рф

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США в вопросе пролонгации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) могут появиться подвижки.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Вместе с тем, подчеркнул сенатор, далеко не все предвыборные обещания кандидатов в президенты США сбываются."Американские кандидаты в президенты много обещают, но не обязательно выполняют. Не говоря уже о том, что США, скорее всего, ждёт серьёзное разбирательство по поводу победителя на выборах. Так что надо подождать", - заключил Джабаров.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, дональд трамп, совет федерации рф, джо байден, сша, в мире