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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/bayden-1583130479.html
В Совфеде рассказали, как победа Байдена повлияет на продление СНВ-3
В Совфеде рассказали, как победа Байдена повлияет на продление СНВ-3
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена на президентских... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:09
2020-11-05T11:09
выборы президента сша — 2020
владимир джабаров
дональд трамп
совет федерации рф
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США в вопросе пролонгации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) могут появиться подвижки.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Вместе с тем, подчеркнул сенатор, далеко не все предвыборные обещания кандидатов в президенты США сбываются."Американские кандидаты в президенты много обещают, но не обязательно выполняют. Не говоря уже о том, что США, скорее всего, ждёт серьёзное разбирательство по поводу победителя на выборах. Так что надо подождать", - заключил Джабаров.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/ssha-1583103550.html
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владимир джабаров, дональд трамп, совет федерации рф, джо байден, сша, в мире

В Совфеде рассказали, как победа Байдена повлияет на продление СНВ-3

11:09 05.11.2020
 
© REUTERS / Brian SnyderКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США в вопросе пролонгации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) могут появиться подвижки.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

"Мы помним, что Байден в своей программе обещал продлить договор на пять лет, поэтому не исключено, что здесь наконец могут появиться подвижки", - сказал Джабаров РИА Новости.

Вместе с тем, подчеркнул сенатор, далеко не все предвыборные обещания кандидатов в президенты США сбываются.
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
07:31Выборы президента США — 2020
Иски и подсчет голосов: что происходит с выборами в США
"Американские кандидаты в президенты много обещают, но не обязательно выполняют. Не говоря уже о том, что США, скорее всего, ждёт серьёзное разбирательство по поводу победителя на выборах. Так что надо подождать", - заключил Джабаров.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Владимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФДжо БайденСШАВ мире
 
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