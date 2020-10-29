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https://ria.ru/20201029/dollar-1582124186.html
Путин: трудно судить, что будет с долларом в случае победы Байдена
Путин: трудно судить, что будет с долларом в случае победы Байдена
Трудно судить, что будет с долларом, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:22
2020-10-29T16:30
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
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джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Трудно судить, что будет с долларом, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, заявил президент РФ Владимир Путин.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.
https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html
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дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Путин: трудно судить, что будет с долларом в случае победы Байдена

16:22 29.10.2020 (обновлено: 16:30 29.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Трудно судить, что будет с долларом, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.

"Что касается того, что произойдет с долларом после возможной победы господина Байдена, - нам трудно об этом сейчас судить", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 15:13Выборы президента США — 2020
Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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