https://ria.ru/20201029/dollar-1582124186.html

Путин: трудно судить, что будет с долларом в случае победы Байдена

Путин: трудно судить, что будет с долларом в случае победы Байдена

Трудно судить, что будет с долларом, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T16:22

2020-10-29T16:22

2020-10-29T16:30

инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"

дональд трамп

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Трудно судить, что будет с долларом, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, заявил президент РФ Владимир Путин.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.

https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире