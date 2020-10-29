https://ria.ru/20201029/dollar-1582124186.html
Путин: трудно судить, что будет с долларом в случае победы Байдена
Путин: трудно судить, что будет с долларом в случае победы Байдена
Трудно судить, что будет с долларом, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T16:22
2020-10-29T16:22
2020-10-29T16:30
инвестиционный форум втб капитал "россия зовёт!"
дональд трамп
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Трудно судить, что будет с долларом, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, заявил президент РФ Владимир Путин.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.
https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире