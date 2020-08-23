https://ria.ru/20200823/pushkov-1576189340.html

Пушков высмеял предвыборные обещания Джо Байдена

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере предвыборные обещания кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, выразив сомнение в их... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T05:15

2020-08-23T05:15

2020-08-23T14:20

дональд трамп

алексей пушков

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576198577_0:277:2890:1903_1400x0_80_0_0_01ba519b45517c1a27107ba3f77a7dda.jpg

<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал в своем <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1297284549316149248" target="_blank">твиттере</a> предвыборные обещания кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, выразив сомнение в их осуществимости.Ранее Байден во время выступления на съезде Демократической партии подверг резкой критике президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и заявил, что у него есть свой план по развитию страны, в том числе по борьбе с коронавирусом."Байден обещал в случае избрания покончить с COVID-19, бедностью, изменениями климата и расизмом. Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие", — написал Пушков.По его мнению, эти обещания являются невыполнимыми. "Бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика", — заключил сенатор.В пятницу Байден официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии США. Политик пообещал, что в его президентство Соединенные Штаты преодолеют "эпоху тьмы".Выборы президента пройдут 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.

https://ria.ru/20200821/bayden-1576073129.html

давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн постоянно встречаю "Пушков высмеял..." да "Пушков ответил..." (во вражеском Твттере). а что он сам-то сделал? может, был премьером, замом премьера, кандидатом в президенты с неплохими шансами? нет. он только заседает в СФ, получает там огроменную з/п - и строчит в Твиттер. ну еще авторскую передачу ведет (или вел - ТВ давно не смотрю), где поливает Запад и поучает его. как говорят запутинцы "начни с себя" - сделай хоть ч-нить для народа, а потом будешь указывать. выберись для начала не по списку, а сам, что ли - одержи хоть маленькую, но победу. не, все сили уходят, чтобы строчить в Твиттер... 307

Сорванец Ли Опять скажут ,что Россия в выборы вмешивается ))) 157

43

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, алексей пушков, джо байден, сша, в мире