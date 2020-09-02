https://ria.ru/20200902/medvedev-1576620452.html
Медведев назвал Трампа и Байдена "весьма интересными личностями"
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Дональда Трампа и его главного соперника на выборах демократа Джо Байдена каждого "по-своему... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:48
2020-09-02T11:48
2020-09-02T11:48
дональд трамп
дмитрий медведев
барак обама
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:15:2977:1690_1400x0_80_0_0_5e7fa71528732c62916be55a8b01cad7.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> назвал президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и его главного соперника на выборах демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> каждого "по-своему весьма интересными личностями", и подчеркнул, что выбор за американским народом.На встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020" Медведева спросили, кого он считает более эффективным руководителем: Трампа или Байдена."Я оценки давать, наверное, не буду, это не очень правильно. Хотя и Дональда Трампа знаю, и Джо Байдена. С Джо Байденом я встречался, работая президентом, он тогда был вице-президентом в команде (Барака) Обамы, а с Дональдом Трампом встречался в качестве председателя правительства на форумах. Каждый из них по-своему весьма интересная личность. Как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом", - сказал он."Сам народ Соединенных Штатов Америки этот вопрос должен решить, кто будет управлять этой ведущей мировой державой, с которой очень важны отношения нашей стране", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20200901/bayden-1576555756.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_246:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_1d6fb1b6312979e0cf0c29b55ba5351f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, дмитрий медведев, барак обама, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
назвал президента США Дональда Трампа
и его главного соперника на выборах демократа Джо Байдена
каждого "по-своему весьма интересными личностями", и подчеркнул, что выбор за американским народом.
На встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020" Медведева спросили, кого он считает более эффективным руководителем: Трампа или Байдена.
"Я оценки давать, наверное, не буду, это не очень правильно. Хотя и Дональда Трампа знаю, и Джо Байдена. С Джо Байденом я встречался, работая президентом, он тогда был вице-президентом в команде (Барака) Обамы, а с Дональдом Трампом встречался в качестве председателя правительства на форумах. Каждый из них по-своему весьма интересная личность. Как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом", - сказал он.
"Сам народ Соединенных Штатов Америки этот вопрос должен решить, кто будет управлять этой ведущей мировой державой, с которой очень важны отношения нашей стране", - добавил Медведев.