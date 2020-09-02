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https://ria.ru/20200902/medvedev-1576620452.html
Медведев назвал Трампа и Байдена "весьма интересными личностями"
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Дональда Трампа и его главного соперника на выборах демократа Джо Байдена каждого "по-своему... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T11:48
2020-09-02T11:48
дональд трамп
дмитрий медведев
барак обама
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> назвал президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и его главного соперника на выборах демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> каждого "по-своему весьма интересными личностями", и подчеркнул, что выбор за американским народом.На встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020" Медведева спросили, кого он считает более эффективным руководителем: Трампа или Байдена."Я оценки давать, наверное, не буду, это не очень правильно. Хотя и Дональда Трампа знаю, и Джо Байдена. С Джо Байденом я встречался, работая президентом, он тогда был вице-президентом в команде (Барака) Обамы, а с Дональдом Трампом встречался в качестве председателя правительства на форумах. Каждый из них по-своему весьма интересная личность. Как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом", - сказал он."Сам народ Соединенных Штатов Америки этот вопрос должен решить, кто будет управлять этой ведущей мировой державой, с которой очень важны отношения нашей стране", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20200901/bayden-1576555756.html
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дональд трамп, дмитрий медведев, барак обама, джо байден, сша, в мире

Медведев назвал Трампа и Байдена "весьма интересными личностями"

11:48 02.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Дональда Трампа и его главного соперника на выборах демократа Джо Байдена каждого "по-своему весьма интересными личностями", и подчеркнул, что выбор за американским народом.
На встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета "ОстроVа-2020" Медведева спросили, кого он считает более эффективным руководителем: Трампа или Байдена.
"Я оценки давать, наверное, не буду, это не очень правильно. Хотя и Дональда Трампа знаю, и Джо Байдена. С Джо Байденом я встречался, работая президентом, он тогда был вице-президентом в команде (Барака) Обамы, а с Дональдом Трампом встречался в качестве председателя правительства на форумах. Каждый из них по-своему весьма интересная личность. Как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом", - сказал он.
"Сам народ Соединенных Штатов Америки этот вопрос должен решить, кто будет управлять этой ведущей мировой державой, с которой очень важны отношения нашей стране", - добавил Медведев.
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Дональд ТрампДмитрий МедведевБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
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