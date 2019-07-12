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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3

09:54
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Намерение бывшего вице-президента США Джо Байдена продлить российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может быть вполне искренним, но оснований для энтузиазма нет, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. Он также заявил, что в случае его избрания США вернутся в иранскую ядерную сделку, если на это пойдет и Тегеран.
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"Намерение бывшего вице-президента США ... Джо Байдена добиваться продления СНВ-3 и вернуть США в иранскую ядерную сделку, конечно же, можно только приветствовать", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что нынешнее соглашение было подписано как раз в период, когда Байден был вице-президентом США.
Но оснований для энтузиазма нет, так как одновременно с этим Байден заявил о намерении бороться со "стремительным распространением тенденций к авторитаризму, национализму и либертарианству не только в России и в Китае", добавил Косачев.
Кроме того, он отметил, что именно Байден является "куратором" Украины, а значит при его президентстве отношения России и Украины вряд ли сдвинутся в лучшую сторону, "а это автоматически скажется и на наших отношениях с США".
Сенатор добавил, что трудно пока говорить о хороших шансах на победу у Байдена.
"В год выборов ему будет 78 лет, он отнюдь не харизматик и не отличается яркими лидерскими качествами, имеет за собой шлейф коррупционных и иных скандалов (включая украинский с участием фирмы его сына), которые явно будут "раскручены" его оппонентами", - сказал Косачев.
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Договор СНВ-3Совет Федерации РФКонстантин КосачевДжозеф БайденВ мире
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