В Совфеде прокомментировали заявление Байдена о продлении СНВ-3

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Намерение бывшего вице-президента США Джо Байдена продлить российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может быть вполне искренним, но оснований для энтузиазма нет, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен продлить российско-американский договор СНВ-3, если выиграет президентские выборы. Он также заявил, что в случае его избрания США вернутся в иранскую ядерную сделку, если на это пойдет и Тегеран.

"Намерение бывшего вице-президента США ... Джо Байдена добиваться продления СНВ-3 и вернуть США в иранскую ядерную сделку, конечно же, можно только приветствовать", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что нынешнее соглашение было подписано как раз в период, когда Байден был вице-президентом США.

Но оснований для энтузиазма нет, так как одновременно с этим Байден заявил о намерении бороться со "стремительным распространением тенденций к авторитаризму, национализму и либертарианству не только в России и в Китае", добавил Косачев.

Кроме того, он отметил, что именно Байден является "куратором" Украины, а значит при его президентстве отношения России и Украины вряд ли сдвинутся в лучшую сторону, "а это автоматически скажется и на наших отношениях с США".

Сенатор добавил, что трудно пока говорить о хороших шансах на победу у Байдена.