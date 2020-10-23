https://ria.ru/20201023/kosachev-1581127793.html
Косачев прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена
Кандидаты на пост президента США думают о будущих выборах, а не о будущих поколениях, используя в борьбе любые приемы, заявил РИА Новости глава международного... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:01
2020-10-23T09:01
2020-10-23T09:01
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
совет федерации рф
константин косачев
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Кандидаты на пост президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> думают о будущих выборах, а не о будущих поколениях, используя в борьбе любые приемы, заявил РИА Новости глава международного комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.В ходе дебатов президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил своего оппонента, демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в якобы получении финансирования от России."Опять предвыборная борьба в США, где, как на войне, все средства хороши. Увы, оба кандидата думают о предстоящих выборах, а не о предстоящих поколениях", - сказал Косачев.
https://ria.ru/20201023/trump-1581117223.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, сша, в мире