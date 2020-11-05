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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/svpd-1583160182.html
Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД
Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена американцы могут вернуться к ядерной сделке с... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:17
2020-11-05T13:17
выборы президента сша — 2020
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
константин косачев
джо байден
иран
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена американцы могут вернуться к ядерной сделке с Ираном.Он не исключил "определенного смягчения политики США, вплоть до возвращения ядерной сделки (с Ираном – ред.)".При этом общая политика США по отношению к Тегерану вряд ли смягчится, поскольку стратегическим партнером в этом регионе остается Израиль, а он постарается оказывать влияние на Соединенные Штаты с тем, чтобы они давили на Иран.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/vybory-1582974540.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), константин косачев, джо байден, иран, сша, израиль, в мире

Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД

13:17 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена американцы могут вернуться к ядерной сделке с Ираном.
"Да, это могло бы произойти. Соглашения с Ираном – это детище (экс-президента США) Барака Обамы. И если победит Байден, он постарается продемонстрировать, что внешняя политика республиканца Дональда Трампа была во всем ошибочной", - сказал Косачев в четверг в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".
Он не исключил "определенного смягчения политики США, вплоть до возвращения ядерной сделки (с Ираном – ред.)".
При этом общая политика США по отношению к Тегерану вряд ли смягчится, поскольку стратегическим партнером в этом регионе остается Израиль, а он постарается оказывать влияние на Соединенные Штаты с тем, чтобы они давили на Иран.
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Выборы президента США — 2020Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Константин КосачевДжо БайденИранСШАИзраильВ мире
 
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