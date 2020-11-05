Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена американцы могут вернуться к ядерной сделке с Ираном.
"Да, это могло бы произойти. Соглашения с Ираном – это детище (экс-президента США) Барака Обамы. И если победит Байден, он постарается продемонстрировать, что внешняя политика республиканца Дональда Трампа была во всем ошибочной", - сказал Косачев в четверг в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".
Он не исключил "определенного смягчения политики США, вплоть до возвращения ядерной сделки (с Ираном – ред.)".
При этом общая политика США по отношению к Тегерану вряд ли смягчится, поскольку стратегическим партнером в этом регионе остается Израиль, а он постарается оказывать влияние на Соединенные Штаты с тем, чтобы они давили на Иран.
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