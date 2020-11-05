https://ria.ru/20201105/svpd-1583160182.html

Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД

Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена американцы могут вернуться к ядерной сделке с... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:17

2020-11-05T13:17

2020-11-05T13:17

выборы президента сша — 2020

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

константин косачев

джо байден

иран

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_0:286:3132:2048_1400x0_80_0_0_1aae4f1c67ceb546cfffa88176b29dc3.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не исключает, что в случае победы демократа Джо Байдена американцы могут вернуться к ядерной сделке с Ираном.Он не исключил "определенного смягчения политики США, вплоть до возвращения ядерной сделки (с Ираном – ред.)".При этом общая политика США по отношению к Тегерану вряд ли смягчится, поскольку стратегическим партнером в этом регионе остается Израиль, а он постарается оказывать влияние на Соединенные Штаты с тем, чтобы они давили на Иран.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582974540.html

иран

сша

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), константин косачев, джо байден, иран, сша, израиль, в мире