https://ria.ru/20201103/vyskazyvaniya-1582653331.html

Высказывания российских политиков о Дональде Трампе

Высказывания российских политиков о Дональде Трампе

РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:59

2020-11-03T10:59

2020-11-03T11:01

дональд трамп

справки

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Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу НТВ 4 декабря 2016 года сказал:"Трамп был коммерсантом и был предпринимателем. Сегодня это уже государственный деятель, сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки, одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мира, ведущей военной державы. И поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности. Мы исходим из того, что он будет действовать именно с этих позиций".Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, 14 июля 2017 года, отвечая на вопрос о своих впечатлениях о президенте США как о человеке: "Точно могу сказать, и я уже, по-моему, на пресс-конференции об этом говорил в Германии, он [Трамп] достаточно открытый человек и сильно отличается от телевизионной картинки, от образа, который он сам создавал о себе в ходе избирательной кампании [2016 года]".Президент РФ Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву в рамках программы "Вести в субботу" 9 июня 2018 года: "Тот опыт общения, который у меня есть с президентом Соединенных Штатов, говорит о том, что, несмотря на то, что его действия часто критикуются, особенно в последнее время, в том числе и на международной арене и в сфере экономики, все-таки этот опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы".Президент РФ Владимир Путин в интервью для британского издания Financial Times 27 июня 2019 года:"Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него свое видение мира и свое видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чем дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждет от него избиратель". Заместитель руководителя Совбеза РФ, бывший президент (2008-2012) и премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев сказал в интервью российским телеканалам 30 ноября 2017 года:"Если говорить о внешнем впечатлении, то он [Трамп] доброжелательный, желающий установления полноценных контактов, абсолютно все адекватно воспринимающий политический деятель". Заместитель руководителя Совбеза РФ, бывший президент (2008-2012) и премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев 2 сентября 2020 года на встрече с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020":"Я оценки давать, наверное, не буду, это не очень правильно. Хотя и Дональда Трампа знаю, и Джо Байдена. С Джо Байденом я встречался, работая президентом, он тогда был вице-президентом в команде (Барака) Обамы, а с Дональдом Трампом встречался в качестве председателя правительства на форумах. Каждый из них по-своему весьма интересная личность. Как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом".Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире аналитической программы "Большая игра" на Первом канале 22 декабря 2019 года сказал:"Мы неплохо знакомы, мне нравится, как президент Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма и весьма продуктивный подход".Министр иностранных дел России Сергей Лавров после состоявшихся в Вашингтоне (США) переговоров 10 мая 2017 года:"Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Администрация Трампа, и сам президент, и госсекретарь, я в этом сегодня в очередной раз убедился – люди дела, и они хотят договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться, чтобы решать конкретные вопросы. Решать вопросы, от которых зависит и развитие страны и благополучие граждан". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в рамках круглого стола в Госдуме на тему "Российско-американские отношения: реалии и перспективы" 28 февраля 2017 года сказал:"Он [Трамп] – продукт своей эпохи, своей страны, хотя решил отремонтировать Америку".Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал 11 апреля 2018 года:"Президент (США) в Twitter принимает такие решения, от чего весь мир приходит просто в ужас. Это не наш путь". Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушковв своем Twitter 27 июля 2019 года прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что у США нет причин для того, чтобы не ладить с РФ:"Трамп признал: "Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией". Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его администрации: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую. Парадокс, но Трамп с его заявлениями стоит особняком в своей администрации".Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил РИА Новости 30 июля 2019 года:"Трамп вынужден сохранять жесткую позицию в отношении России в силу внутренней ситуации и постоянного давления. Но есть ощущение, что сам он не очень верит в эффективность санкций и достоверность повода для них в виде дела Скрипалей".Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал РИА Новости 24 сентября 2019 года слова Трампа о помощи Киеву:"Дело в том, что США под руководством Трампа взяли курс на максимальное "профилактирование" возможностей Европейского союза, связанное с их экономическими возможностями, политическим влиянием, и вопрос поставлен достаточно жестко: либо вы усиливаете бремя финансовых расходов, связанных с содержанием, либо получаете еще более подчиненное положение, чем на предыдущем историческом этапе. Поэтому здесь Трамп по сути приглашает европейцев "раскошелиться" в отношении Украины и таким образом вполне себе поступает как человек, который всегда умел считать деньги". Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал 9 сентября 2020 года номинирование Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире: "Если даже присуждение Нобелевской премии мира Трампу состоится, это ни коим образом не будет отвечать реальной ситуации, реальному положению дел. Вне зависимости от своего внутреннего настроя, от своего желания Трамп вынужден абсолютно четко продолжать весьма агрессивный политический курс… Одним словом, никаким миротворцем Трамп, конечно, не является, и присуждение ему Нобелевской премии мира можно рассматривать только как некий сюрреалистический акт".Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал РИА Новости 19 декабря 2019 года процедуру импичмента в отношении Трампа:"Он [Трамп] относится к числу тех политических деятелей, которые из подобного рода ситуаций умеют "выжимать" для себя максимум возможного, это подтверждают и результаты опросов общественного мнения в США: за последнее время число противников импичмента несколько выросло, а число сторонников снизилось среди американских граждан. Пока бенефициаром ситуации является Трамп".Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сказал РИА Новости 23 февраля 2020 года:"Он [Трамп] на первый взгляд делает заявления, которые кажутся весьма противоречивыми, но их противоречивость связана только с одним: иногда они идут в русле общепринятой американской внешней политики, а иногда вразрез с этой политикой".Сенатор Алексей Кондратьев сказал РИА Новости 23 февраля 2020 года:"Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний".Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал РИА Новости 8 октября 2019 года слова Трампа о Турции (ранее Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного в Сирии): "Господин в смокинге определяет вассальным территориям границы дозволенного, как говорится, под настроение, а в случае каких-то личных переживаний начинает грозить "крестовым походом". Но все мы помним, чем закончилась экспансия крестоносцев – навязать свою волю странам мусульманского мира не удалось. Ни тогда, ни сейчас люди, что в России, что в Турции, не желают гнуть спину перед кем-то, кто возомнил себя хозяином мира".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о важности хороших отношений РФ и Украины, написал в Twitter 24 февраля 2020 года:"Заявление Трампа о желании "примирения" России и Украины – скорее очередная "хорошая мина" перед журналистами. Слова президента США не раз расходились с делами. Вашингтон должен прекратить поддерживать миф об агрессии Москвы и подталкивать Киев к "торговле русофобией".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам 15 апреля 2020 года:"Решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ – абсолютно вредное в плане общемировой борьбы с коронавирусом решение. Возможно, здесь сыграл внутриполитический фактор и, таким образом, президент Соединенных Штатов уходит от проблем, перекладывает ответственность на внешних игроков за пробелы в системе здравоохранения США и несвоевременно принятые меры американскими властями в рамках объявленной пандемии".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал РИА Новости 9 сентября 2020 года номинирование президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира:"Предложение о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу. Именно при 45-м президенте США вышли из СПВД, разорвали краеугольные договоры в сфере контроля над вооружениями, такие как ДРСМД, ДОН, готовятся "спустить на тормозах" вопрос пролонгации ДСНВ (СНВ-3). Все это точно не способствует миру и стабильности на планете". … "Поэтому, на мой взгляд, номинирование Трампа больше похоже на пиар-акцию. Неплохой старт для его новой предвыборной кампании дает норвежский депутат".Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости 8 мая 2020 года:"В искренность его [Трампа] слов хочется верить, но это очень сложно. Мы не раз убеждались в том, что сегодня Трамп говорит по поводу России одно, а назавтра вводит против нее новые санкции".Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова прокомментировала РИА Новости 20 июля 2020 года слова Трампа про "прекрасные" мировые войны:"С точки зрения здравого смысла – ни одна страна-участница Второй мировой войны еще не додумалась охарактеризовать эти события как "прекрасные". Дело в том, что в странах Европы и России, в частности, остались ветераны – живые свидетели тех ужасных событий, о которых они до сих пор вспоминают "со слезами на глазах". "Прекрасными" мировые войны могут показаться только человеку с искаженными моральными взглядами, либо стороннему наблюдателю. Возможно, американский лидер подразумевал какие-то другие войны. В таком случае было бы справедливо уточнить, о каких именно победах идет речь. В первую очередь для того, чтобы не вводить мировую общественность в заблуждение".Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, прокомментировал вторую номинацию президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 11 сентября 2020 года:"Я думаю, что основатель этой премии Альфред Нобель перевернулся бы в гробу, если бы узнал, кому от его имени вручаются подобные премии, ведь мы видим, что, к сожалению, США и их руководители вносят скорее деструктивный вклад в международные отношения, чем приносят пользу для государств". Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сказал РИА Новости 30 сентября 2020 года:"Предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую и у кандидатов на пост президента, похоже, заканчиваются аргументы для взаимных обвинений. А когда это происходит, в ход идет излюбленная тема – рашагейт. Очевидно, что до конца президентской кампании американским избирателям предстоит еще не раз услышать о так называемой "руке Москвы" в избирательных процессах США"."Трамп и Байден выглядят на дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными. Обвинения в духе – худший президент в истории США, больше похожи на возню детей в песочнице. При этом явным преимуществом на состоявшихся дебатах для Байдена стало его предложение некой программы по противодействию пандемии. Это болезненный вопрос для администрации нынешнего главы Белого дома", – считает Железняк."Очевидно одно, четырех лет президентского срока явно недостаточно американским лидерам, чтобы успеть в период между выборами глубоко погрузиться в решение насущных внутренних задач страны и выстроить взвешенную внешнюю политику", – полагает Железняк.Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена, 23 октября 2020 года:"Опять предвыборная борьба в США, где, как на войне, все средства хороши. Увы, оба кандидата думают о предстоящих выборах, а не о предстоящих поколениях".Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал РИА Новости 26 октября 2020 года заявление Байдена, сделанное в ходе телеинтервью, что Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, а Китай – крупнейшим конкурентом:"Байден определил главных зарубежных оппонентов Америки. Как видим, ничего нового и оригинального. Россия – это "обязательная программа" для любого кандидата в нынешней вашингтонской обстановке, к тому же готовое объяснение на случай поражения".Байден с собой в Белый дом ничего принципиально нового не принесет, считает Косачев. "Хотя неупоминание Ирана – все же нюанс по сравнению с "зацикленностью" на этой теме нынешнего главы администрации Дональда Трампа", – заключил политик.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, справки