Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов

"Мы неплохо знакомы, мне нравится, как президент Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма и весьма продуктивный подход", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра", фрагмент которой показали на Первом канале.