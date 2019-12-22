Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов.
"Мы неплохо знакомы, мне нравится, как президент Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма и весьма продуктивный подход", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра", фрагмент которой показали на Первом канале.
Лавров 10 декабря совершил визит в США, в ходе которого провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и встретился с президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили Сирию, Украину, Ливию, Афганистан и Венесуэлу. Также были затронуты вопросы стратегической стабильности, судьба СНВ-3 и ситуация вокруг КНДР.
Лавров рассказал, что встреча главы внешнеполитического ведомства с президентом во время визита в страну является "принципиальным моментом" американо-российских отношений. Такая традиция поддерживается не со всеми странами, но Москва и Вашингтон ей следуют.
"Обе стороны всегда придерживаются этого правила. Да, когда мы встречаемся где-то в Европе "на полях" международных мероприятий, естественно, никакой речи о том, чтобы обусловливать это еще приемом у президента, не идет. Но когда мы посещаем столицы друг друга, это правило", - заявил министр.
Лавров назвал лишь совпадением тот факт, что встреча шла одновременно с голосованием комитета в конгрессе США по вопросу импичмента.
"Я считаю, что то, что сама дата встречи совпала с началом процедуры импичмента в Палате представителей, – это совпадение. Эту дату мы согласовали за месяц до того, как я в конечном итоге приехал с визитом в Вашингтон", - заявил он.