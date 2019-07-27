Пушков прокомментировал заявление Трампа об отношениях с Россией

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что у США нет причин для того, чтобы не ладить с РФ, отметив, что американский лидер с его заявлениями стоит особняком в своей администрации.
Ранее Трамп заявил, что у США нет причин для того, чтобы не ладить с Россией, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера плохо сказалось на отношениях с Москвой.
"Трамп признал: "Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией". Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его администрации: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую. Парадокс, но Трамп с его заявлениями стоит особняком в своей администрации", - написал Пушков в своем Twitter.
Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.