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2020-02-23T23:10+0300
https://ria.ru/20200223/1565126854.html
В России оценили слова Трампа об отношениях Москвы и Киева
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РИА Новости

В России оценили слова Трампа об отношениях Москвы и Киева

22:00 23.02.2020 (обновлено: 23:10 23.02.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Москва никогда не ссорилась с Киевом и братским народом Украины, считают российские парламентарии.
Так политики прокомментировали слова президента США Дональда Трампа, ранее выразившего надежду на улучшение отношений Москвы и Киева. По мнению американского лидера, восстановление диалога двух стран принесло бы пользу всему миру.
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Депутат Руслан Бальбек заявил, что хотел бы, чтобы в Киеве "по кирпичикам разобрали" стену между Россией и Украиной.
"Мы не подвергали оскорблениям ее народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские", — сказал он в комментарии телеканалу RT.
При этом депутат воспринял заявление Трампа с воодушевлением, отметив, что такие слова "приятно слышать".

"Хочется верить, что позицию американского президента не станут подвергать жесткой критике в западном мире, а с вниманием прислушаются", — заявил он.

Также Бальбек выразил надежду, что западные коллеги услышат слова Трампа и позволят Москве и Киеву самостоятельно "наладить процесс потепления", без вмешательства извне.
Депутат Дмитрий Новиков, в свою очередь, предположил, что американскому лидеру необходимо поставить под сомнение некоторые устоявшиеся позиции Вашингтона.
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"Он на первый взгляд делает заявления, которые кажутся весьма противоречивыми, но их противоречивость связана только с одним: иногда они идут в русле общепринятой американской внешней политики, а иногда вразрез с этой политикой", — сказал он РИА Новости.
По мнению парламентария, экспансионистский внешнеполитический курс США кажется Трампу нерациональным.
Сенатор Алексей Кондратьев назвал заявление американского президента предвыборной риторикой.
"Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний", — отметил он.
Политик предположил, что Трамп пытается выставить себя миротворцем. Также, по мнению сенатора, глава Белого дома мог продемонстрировать поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который встал на его сторону в споре с Джо Байденом перед возможным импичментом.
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Телеканал RTДональд ТрампРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никогда не ссорилась с братским народом, просто стырила у него часть территорий, используя вооруженные силы и теперь удивляется, а чего это он дружить не хочет?
24 февраля, 00:25
Агент Госдепа
9410007
У Трампа всегда троллинг красивый получается! Многие ведутся и бросаются комментировать...)))
24 февраля, 04:16
сгсаша громов
5600000
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