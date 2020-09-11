https://ria.ru/20200911/tramp-1577110733.html

Депутат о номинации Трампа на премию мира: "Нобель перевернется в гробу"

Альфред Нобель перевернулся бы в гробу, если бы узнал, кому от его имени вручаются подобные премии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T18:29

2020-09-11T18:29

2020-09-11T18:29

антон морозов

дональд трамп

нобелевская премия мира

сербия

косово

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Альфред Нобель перевернулся бы в гробу, если бы узнал, кому от его имени вручаются подобные премии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Anton_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Морозов</a>, комментируя вторую номинацию президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на Нобелевскую премию мира.Ранее спецпредставитель Трампа <a href="http://ria.ru/person_richard-grenell/" target="_blank" data-auto="true">Ричард Гренелл</a> сообщил, что президент США выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> соглашение властей <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и самопровозглашенной республики <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>. Он приложил также копию официального документа о номинации на шведском языке, где, помимо Трампа, указано и руководство Сербии и самопровозглашенного Косово.До этого депутат от норвежской "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_progressa/" target="_blank" data-auto="true">Партии прогресса</a>" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне.Он подчеркнул, что Сербия, к сожалению, испытывает очень серьезное давление со стороны западных государств, которые входят в союз под предводительством США, отметив, что "зачастую страдает суверенитет не только Сербии, но и многих других государств".Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа.

https://ria.ru/20200909/tramp-1577008412.html

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сербия

косово

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон морозов, дональд трамп, нобелевская премия мира, сербия, косово, сша, в мире