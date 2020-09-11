Депутат о номинации Трампа на премию мира: "Нобель перевернется в гробу"
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Альфред Нобель перевернулся бы в гробу, если бы узнал, кому от его имени вручаются подобные премии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя вторую номинацию президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Ранее спецпредставитель Трампа Ричард Гренелл сообщил, что президент США выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение властей Сербии и самопровозглашенной республики Косово. Он приложил также копию официального документа о номинации на шведском языке, где, помимо Трампа, указано и руководство Сербии и самопровозглашенного Косово.
До этого депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Поводом для этого стало достижение при посредничестве США соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, подписание которого запланировано на 15 сентября в Вашингтоне.
"Я думаю, что основатель этой премии Альфред Нобель перевернулся бы в гробу, если бы узнал, кому от его имени вручаются подобные премии, ведь мы видим, что, к сожалению, США и их руководители вносят скорее деструктивный вклад в международные отношения, чем приносят пользу для государств", - сказал Морозов.
Он подчеркнул, что Сербия, к сожалению, испытывает очень серьезное давление со стороны западных государств, которые входят в союз под предводительством США, отметив, что "зачастую страдает суверенитет не только Сербии, но и многих других государств".
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве Трампа.
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