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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Трампа о помощи Киеву

19:52 24.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Предупреждая украинские власти о лишении финансовой помощи, американский президент Дональд Трамп поступает как человек, который всегда умел считать деньги, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее Трамп заявил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не будут делать Европа и другие страны.
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Новиков отметил, что, делая подобные заявления, американский лидер "оглядывается на позицию американского истеблишмента, но, тем не менее, пытается быть внутренне последовательным и осуществлять те позиции, которые он еще озвучивал в своей предвыборной кампании в 2016 году". Депутат отметил, что Трамп тогда обещал минимизировать вмешательство США в конфликты в разных частях мира и сосредоточиться на решении внутренних проблем. "Это у него, конечно, не вполне получается, в данном случае, вторично декларирует верность своим намерениям", - добавил парламентарий.
"Дело в том, что США под руководством Трампа взяли курс на максимальное "профилактирование" возможностей Европейского союза, связанное с их экономическими возможностями, политическим влиянием, и вопрос поставлен достаточно жестко: либо вы усиливаете бремя финансовых расходов, связанных с содержанием, либо получаете еще более подчиненное положение, чем на предыдущем историческом этапе. Поэтому здесь Трамп по сути приглашает европейцев "раскошелиться" в отношении Украины и таким образом вполне себе поступает как человек, который всегда умел считать деньги", - подчеркнул он.
Говоря о перспективе того, что Европа прислушается к словам американского лидера, депутат заявил, что по этому вопросу в Европе обязательно будет дискуссия, поскольку в ЕС "в достаточной степени представлены те силы, которые также готовы поддерживать украинский режим".
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"The" президент. Трамп признал в главе Украины определенный артикльДемократы "шьют" Трампу использование служебного положения для расправы с политическим конкурентом. Расправы, в их понимании, немотивированной. Поскольку в Штатах как: что на Украине, то не в счет. Даже если в счет всего одной американской семьи.
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. По данным источников, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующее распоряжение американского лидера, по словам чиновников, было передано госдепартаменту и Пентагону в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источники сообщают, что причиной этого решения стали "опасения" Трампа по поводу необходимости выделения средств, и он хотел изучить вопрос о том, следует ли тратить эти деньги. Кроме того, по словам одного из источников, на решение лидера США повлияли опасения по поводу "большого количества коррупции на Украине".
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