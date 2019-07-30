В Совфеде оценили призыв расширить санкции против России по делу Скрипалей

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп вынужден сохранять жёсткую позицию в отношении России в силу внутренней ситуации в США, очередные санкции против РФ вполне возможны, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Как сообщалось ранее, члены палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили Трампу письмо, в котором призвали незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Текст письма опубликован на странице комитета палаты представителей по международным отношениям. В случае дальнейшего промедления со стороны американской администрации законодатели не исключают "корректирующих" шагов со стороны конгресса.

"Трамп вынужден сохранять жёсткую позицию в отношении России в силу внутренней ситуации и постоянного давления. Но есть ощущение, что сам он не очень верит в эффективность санкций и достоверность повода для них в виде дела Скрипалей", - отметил сенатор.

Но правила игры таковы, что Трамп не станет жёстко конфликтовать с конгрессом, полагает Морозов. "Поэтому вероятность введения второго пакета санкций высока", - заключил он.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.