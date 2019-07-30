В Совфеде оценили призыв расширить санкции против России по делу Скрипалей

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп вынужден сохранять жёсткую позицию в отношении России в силу внутренней ситуации в США, очередные санкции против РФ вполне возможны, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Как сообщалось ранее, члены палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили Трампу письмо, в котором призвали незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Текст письма опубликован на странице комитета палаты представителей по международным отношениям. В случае дальнейшего промедления со стороны американской администрации законодатели не исключают "корректирующих" шагов со стороны конгресса.
"Трамп вынужден сохранять жёсткую позицию в отношении России в силу внутренней ситуации и постоянного давления. Но есть ощущение, что сам он не очень верит в эффективность санкций и достоверность повода для них в виде дела Скрипалей", - отметил сенатор.
Но правила игры таковы, что Трамп не станет жёстко конфликтовать с конгрессом, полагает Морозов. "Поэтому вероятность введения второго пакета санкций высока", - заключил он.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.