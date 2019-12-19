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В Госдуме прокомментировали импичмент Трампу
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали импичмент Трампу

11:45 19.12.2019 (обновлено: 20:57 19.12.2019)
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп - политик, способный извлечь максимальную выгоду от ситуации с процедурой импичмента, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.
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Вчера, 10:52Сказано в эфире
Американист об импичменте Трампа: возможны интересные поворотыВ палате представителей проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа. В эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин рассказал, почему ситуация может оказаться опасной для демократов, которые инициировали этот процесс.
"Хромой импичмент с самого начала... Довести до логического завершения процедуру импичмента не удастся. Это было понятно, как мне кажется, и тем, кто эту процедуру затевал. Но президентские выборы близко, нужно использовать разные инструменты в политической борьбе и информационной войне", - сказал Новиков РИА Новости.
По его словам, в этом смысле процедура импичмента - хороший инструментарий, позволяющий долго говорить о претензиях к Трампу, как объективных, так и выдуманных, но во всяком случае озвучивать их, поддерживать эту тему в информационном пространстве.
"Но результат очевиден. Вопрос только в том, кто в конечном счете удачнее использует эту ситуацию в связи с предстоящими президентскими выборами: либо те, кто процедуру затевал, либо те, кто является ее противником и сможет потирать руки, когда процедура "захлебнется". Это будет зависеть от мощи пропагандистских машин двух ведущих политических партий США", - считает депутат Госдумы.
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С его точки зрения, Трамп также способен использовать процедуру импичмента в свою пользу.
"Он относится к числу тех политических деятелей, которые из подобного рода ситуаций умеют "выжимать" для себя максимум возможного, это подтверждают и результаты опросов общественного мнения в США: за последнее время число противников импичмента несколько выросло, а число сторонников снизилось среди американских граждан. Пока бенефициаром ситуации является Трамп", - сказал Новиков.
При этом депутат добавил, что такое положение Трампа связано не только с процедурой импичмента, но и с тем, что он показал себя политиком, выполняющим предвыборные обещания. Кроме того, заявил депутат, в США наблюдается не выдающийся, но заметный экономический рост, который также связывают с политикой американского лидера.
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Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Путь в никуда
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Путь в никуда
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Дмитрий НовиковДональд ТрампГосдума РФВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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