В Госдуме прокомментировали импичмент Трампу

В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом.

"Хромой импичмент с самого начала... Довести до логического завершения процедуру импичмента не удастся. Это было понятно, как мне кажется, и тем, кто эту процедуру затевал. Но президентские выборы близко, нужно использовать разные инструменты в политической борьбе и информационной войне", - сказал Новиков РИА Новости.

По его словам, в этом смысле процедура импичмента - хороший инструментарий, позволяющий долго говорить о претензиях к Трампу, как объективных, так и выдуманных, но во всяком случае озвучивать их, поддерживать эту тему в информационном пространстве.

"Но результат очевиден. Вопрос только в том, кто в конечном счете удачнее использует эту ситуацию в связи с предстоящими президентскими выборами: либо те, кто процедуру затевал, либо те, кто является ее противником и сможет потирать руки, когда процедура "захлебнется". Это будет зависеть от мощи пропагандистских машин двух ведущих политических партий США", - считает депутат Госдумы.

С его точки зрения, Трамп также способен использовать процедуру импичмента в свою пользу.

"Он относится к числу тех политических деятелей, которые из подобного рода ситуаций умеют "выжимать" для себя максимум возможного, это подтверждают и результаты опросов общественного мнения в США: за последнее время число противников импичмента несколько выросло, а число сторонников снизилось среди американских граждан. Пока бенефициаром ситуации является Трамп", - сказал Новиков.

При этом депутат добавил, что такое положение Трампа связано не только с процедурой импичмента, но и с тем, что он показал себя политиком, выполняющим предвыборные обещания. Кроме того, заявил депутат, в США наблюдается не выдающийся, но заметный экономический рост, который также связывают с политикой американского лидера.

Для отстранения американского президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.