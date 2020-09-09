Слуцкий оценил номинирование Трампа на Нобелевскую премию мира
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Предложение о номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу и больше похоже на пиар-акцию, считает глава комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского фонда мира Леонид Слуцкий.
Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, об этом сообщил телеканал Fox News.
"Предложение о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу. Именно при 45-м президенте США вышли из СПВД, разорвали краеугольные договоры в сфере контроля над вооружениями, такие как ДРСМД, ДОН, готовятся "спустить на тормозах" вопрос пролонгации ДСНВ (СНВ-3). Все это точно не способствует миру и стабильности на планете", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Кроме того, отметил парламентарий, Трамп продолжил политику своего предшественника Барака Обамы, являющегося лауреатом Нобелевской премии мира и развязавшего после ее получения войну в Сирии. По словам Слуцкого, политика Обамы заключалась в одностороннем и противоправном санкционном давлении на суверенные государства и продвижения идеи американской исключительности.
"И все мы помним, как Вашингтон отгородился от всего мира во время начала пандемии COVID-19, отказавшись помогать даже своим ближайшим союзникам и пытаясь спихнуть всю ответственность на Китай. Разве это укладывается в понятие миротворческой деятельности? Скорее, это звериный национальный эгоизм", - считает глава думского комитета.
"Как мы знаем, Палестина высказала резкое осуждение этих процессов, а значит, пока мы не можем говорить о значительных заслугах Вашингтона в ближневосточном урегулировании", - пояснил депутат.
"Поэтому, на мой взгляд, номинирование Трампа больше похоже на пиар-акцию. Неплохой старт для его новой предвыборной кампании дает норвежский депутат", - заключил Слуцкий.