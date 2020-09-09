Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/tramp-1576998500.html
Слуцкий оценил номинирование Трампа на Нобелевскую премию мира
Предложение о номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу и больше похоже на пиар-акцию, считает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:15
2020-09-09T17:15
леонид слуцкий
дональд трамп
нобелевская премия мира
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576894556_0:287:3010:1980_1400x0_80_0_0_762c73ee605142d6020d97939ac91a4c.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Предложение о номинации президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу и больше похоже на пиар-акцию, считает глава комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского фонда мира <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, об этом сообщил телеканал Fox News.Кроме того, отметил парламентарий, Трамп продолжил политику своего предшественника <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>, являющегося лауреатом Нобелевской премии мира и развязавшего после ее получения войну в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. По словам Слуцкого, политика Обамы заключалась в одностороннем и противоправном санкционном давлении на суверенные государства и продвижения идеи американской исключительности.Он также отметил, что американское посредничество в заключении соглашения между <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a>, скорее, также является элементом по усилению влияния <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в регионе."Как мы знаем, <a href="http://ria.ru/location_State_of_Palestine/" target="_blank" data-auto="true">Палестина</a> высказала резкое осуждение этих процессов, а значит, пока мы не можем говорить о значительных заслугах <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> в ближневосточном урегулировании", - пояснил депутат."Поэтому, на мой взгляд, номинирование Трампа больше похоже на пиар-акцию. Неплохой старт для его новой предвыборной кампании дает норвежский депутат", - заключил Слуцкий.
https://ria.ru/20200909/tramp-1576996764.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576894556_0:386:2215:2048_1400x0_80_0_0_b8c88cf48f6662e18a642cd0b9da12ec.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид слуцкий, дональд трамп, нобелевская премия мира, сша, в мире

Слуцкий оценил номинирование Трампа на Нобелевскую премию мира

17:15 09.09.2020
991
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Leah Millis
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Предложение о номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу и больше похоже на пиар-акцию, считает глава комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского фонда мира Леонид Слуцкий.
Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, об этом сообщил телеканал Fox News.

"Предложение о номинации Трампа на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу. Именно при 45-м президенте США вышли из СПВД, разорвали краеугольные договоры в сфере контроля над вооружениями, такие как ДРСМД, ДОН, готовятся "спустить на тормозах" вопрос пролонгации ДСНВ (СНВ-3). Все это точно не способствует миру и стабильности на планете", - сказал Слуцкий РИА Новости.

Кроме того, отметил парламентарий, Трамп продолжил политику своего предшественника Барака Обамы, являющегося лауреатом Нобелевской премии мира и развязавшего после ее получения войну в Сирии. По словам Слуцкого, политика Обамы заключалась в одностороннем и противоправном санкционном давлении на суверенные государства и продвижения идеи американской исключительности.

"И все мы помним, как Вашингтон отгородился от всего мира во время начала пандемии COVID-19, отказавшись помогать даже своим ближайшим союзникам и пытаясь спихнуть всю ответственность на Китай. Разве это укладывается в понятие миротворческой деятельности? Скорее, это звериный национальный эгоизм", - считает глава думского комитета.

Он также отметил, что американское посредничество в заключении соглашения между ОАЭ и Израилем, скорее, также является элементом по усилению влияния США в регионе.
"Как мы знаем, Палестина высказала резкое осуждение этих процессов, а значит, пока мы не можем говорить о значительных заслугах Вашингтона в ближневосточном урегулировании", - пояснил депутат.
"Поэтому, на мой взгляд, номинирование Трампа больше похоже на пиар-акцию. Неплохой старт для его новой предвыборной кампании дает норвежский депутат", - заключил Слуцкий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 16:50
Трамп за полчаса ретвитнул 17 постов о выдвижении на Нобелевскую премию
5270002
Обсудить 3
Леонид СлуцкийДональд ТрампНобелевская премия мираСШАВ мире
Рекомендуем
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол Германии прокомментировал визит в МИД из-за ситуации с Навальным
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко
Белорусский премьер рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Тихановская рассказала, в каком случае оппозиция попросит помощи ЕС
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Краснов заявил об изменении структуры коррупции в России
Разработка вакцины от коронавируса
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов рассказал о первой ночи в СИЗО
Страница TikTok на экране компьютера
Опальный "Тик Ток" стал самым популярным приложением в мире
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве
Ученые назвали необычный фактор, увеличивающий продолжительность жизни
Алексей Навальный
Россия выразила решительный протест послу ФРГ из-за дела Навального
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
В Турции туристы жалуются на отсутствие дискотек
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и режиссер Никита Михалков на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 г в области культуры
Мишустин вручил премии правительства Яхиной, Михалкову и Машкову
Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
Джигурда отправил Добровинскому письмо с раскраской
Президент США Дональд Трамп
Трамп за полчаса ретвитнул 17 постов о выдвижении на Нобелевскую премию
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Лента новостейМолния