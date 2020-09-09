https://ria.ru/20200909/tramp-1576998500.html

Слуцкий оценил номинирование Трампа на Нобелевскую премию мира

Предложение о номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу и больше похоже на пиар-акцию, считает... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:15

2020-09-09T17:15

2020-09-09T17:15

леонид слуцкий

дональд трамп

нобелевская премия мира

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Предложение о номинации президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на Нобелевскую премию мира звучит как антитеза здравому смыслу и больше похоже на пиар-акцию, считает глава комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского фонда мира <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, об этом сообщил телеканал Fox News.Кроме того, отметил парламентарий, Трамп продолжил политику своего предшественника <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>, являющегося лауреатом Нобелевской премии мира и развязавшего после ее получения войну в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. По словам Слуцкого, политика Обамы заключалась в одностороннем и противоправном санкционном давлении на суверенные государства и продвижения идеи американской исключительности.Он также отметил, что американское посредничество в заключении соглашения между <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a>, скорее, также является элементом по усилению влияния <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в регионе."Как мы знаем, <a href="http://ria.ru/location_State_of_Palestine/" target="_blank" data-auto="true">Палестина</a> высказала резкое осуждение этих процессов, а значит, пока мы не можем говорить о значительных заслугах <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> в ближневосточном урегулировании", - пояснил депутат."Поэтому, на мой взгляд, номинирование Трампа больше похоже на пиар-акцию. Неплохой старт для его новой предвыборной кампании дает норвежский депутат", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20200909/tramp-1576996764.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, дональд трамп, нобелевская премия мира, сша, в мире