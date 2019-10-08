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РИА Новости

В Госдуме оценили слова Трампа об уничтожении турецкой экономики

12:52 08.10.2019 (обновлено: 13:15 08.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал слова президента США Дональда Трампа о Турции незаконной угрозой и добавил, что подобный "диалог" неприемлем.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Вчера, 09:15Сказано в эфире
"Больше угрозами, чем доброй волей". Мнение об отношении США к союзникамПрезидент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. В эфире радио Sputnik лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков прокомментировал это заявление.
"Угрозы руководства США в отношении Турции в связи с намерением Анкары создать зону безопасности на северо-восточной границе с Сирией носят незаконный характер и направлены на оказание давления на руководство страны. В России всегда негативно относятся к подобным методам ведения международных дел и призывают к конструктивному диалогу", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Он отметил, что в РФ четко придерживаются договоренностей, достигнутых с партнерами по урегулированию сирийской проблемы в Турции и Иране, согласно которым необходимо безусловное сохранение территориальной целостности и государственности Сирии.
"Весь мир вновь наблюдает как США относятся к суверенным странам, пренебрегая международным правом и не стесняясь в выражениях открыто грозят уничтожением национальной экономики своего партнера по НАТО. Подобные способы "диалога" неприемлемы в современном мире и негативно отразятся на и так непростых отношениях Вашингтона и Анкары", - сказал депутат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
7 октября, 23:10РИА Новости
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в свою очередь назвал произошедшее "оголтелым феодализмом".
"Господин в смокинге определяет вассальным территориям границы дозволенного, как говорится, под настроение, а в случае каких-то личных переживаний начинает грозить "крестовым походом". Но все мы помним, чем закончилась экспансия крестоносцев - навязать свою волю странам мусульманского мира не удалось. Ни тогда, ни сейчас люди, что в России, что в Турции, не желают гнуть спину перед кем-то, кто возомнил себя хозяином мира", - сказал парламентарий РИА Новости.
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Дональд ТрампГосдума РФНАТОСергей ЖелезнякТурцияСирияВ мире
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