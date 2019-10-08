В Госдуме оценили слова Трампа об уничтожении турецкой экономики

"Господин в смокинге определяет вассальным территориям границы дозволенного, как говорится, под настроение, а в случае каких-то личных переживаний начинает грозить "крестовым походом". Но все мы помним, чем закончилась экспансия крестоносцев - навязать свою волю странам мусульманского мира не удалось. Ни тогда, ни сейчас люди, что в России, что в Турции, не желают гнуть спину перед кем-то, кто возомнил себя хозяином мира", - сказал парламентарий РИА Новости.