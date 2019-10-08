В Госдуме оценили слова Трампа об уничтожении турецкой экономики

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал слова президента США Дональда Трампа о Турции незаконной угрозой и добавил, что подобный "диалог" неприемлем.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного.
"Угрозы руководства США в отношении Турции в связи с намерением Анкары создать зону безопасности на северо-восточной границе с Сирией носят незаконный характер и направлены на оказание давления на руководство страны. В России всегда негативно относятся к подобным методам ведения международных дел и призывают к конструктивному диалогу", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Он отметил, что в РФ четко придерживаются договоренностей, достигнутых с партнерами по урегулированию сирийской проблемы в Турции и Иране, согласно которым необходимо безусловное сохранение территориальной целостности и государственности Сирии.
"Весь мир вновь наблюдает как США относятся к суверенным странам, пренебрегая международным правом и не стесняясь в выражениях открыто грозят уничтожением национальной экономики своего партнера по НАТО. Подобные способы "диалога" неприемлемы в современном мире и негативно отразятся на и так непростых отношениях Вашингтона и Анкары", - сказал депутат.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в свою очередь назвал произошедшее "оголтелым феодализмом".
"Господин в смокинге определяет вассальным территориям границы дозволенного, как говорится, под настроение, а в случае каких-то личных переживаний начинает грозить "крестовым походом". Но все мы помним, чем закончилась экспансия крестоносцев - навязать свою волю странам мусульманского мира не удалось. Ни тогда, ни сейчас люди, что в России, что в Турции, не желают гнуть спину перед кем-то, кто возомнил себя хозяином мира", - сказал парламентарий РИА Новости.