В Совфеде оценили заявление Трампа о российско-украинских отношениях

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заявлениям президента США Заявлениям президента США Дональда Трампа о заинтересованности в хороших отношениях России и Украины верить нельзя, его слова не подтверждаются делами, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев

Ранее Трамп заявил, что хорошие отношения России Украины были бы в интересах всего мира.

"Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний", - сказал Кондратьев.

Сенатор не исключил, что слова Трампа - это предвыборный ход. "Желание показать себя миротворцем, - значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента", - добавил политик.

По мнению сенатора, глава Белого дома также "мог продемонстрировать поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который встал на сторону Трампа в споре с (Джо) Байденом перед возможным импичментом".

Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.