В Совфеде оценили заявление Трампа о российско-украинских отношениях

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заявлениям президента США Дональда Трампа о заинтересованности в хороших отношениях России и Украины верить нельзя, его слова не подтверждаются делами, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
"Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний", - сказал Кондратьев.
Сенатор не исключил, что слова Трампа - это предвыборный ход. "Желание показать себя миротворцем, - значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента", - добавил политик.
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По мнению сенатора, глава Белого дома также "мог продемонстрировать поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который встал на сторону Трампа в споре с (Джо) Байденом перед возможным импичментом".
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Трамп баллотируется на второй четырехлетний срок. Его соперник от демократов будет определен на партийном съезде в июле.
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