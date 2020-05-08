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2020-05-08T11:57
https://ria.ru/20200508/1571147983.html
В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров
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РИА Новости

В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров

11:57 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сенатор Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В искренность заявлений президента США Дональда Трампа сложно верить, Россия не раз убеждалась в его непоследовательности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Телефонный разговор лидеров России и США состоялся в четверг. По сообщению пресс-службы Кремля, президенты подчеркнули, что две страны могут многого добиться в сфере стратегической стабильности, противодействия эпидемиям. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что США и РФ стремятся к соглашению о контроле над вооружениями, и сейчас подходящее время для сотрудничества между двумя странами.
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"В искренность его слов хочется верить, но это очень сложно. Мы не раз убеждались в том, что сегодня Трамп говорит по поводу России одно, а назавтра вводит против нее новые санкции", - сказал Джабаров.
Он полагает, что выступление Трампа объясняется приближающимися выборами американского президента. "Видимо, Трамп хочет показать себя президентом, который даже с Россией может договориться", - заявил сенатор.
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Владимир ДжабаровДональд ТрампСовет Федерации РФСШАВ мире
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