В искренность слов Трампа о сотрудничестве сложно верить, заявил Джабаров

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В искренность заявлений президента В искренность заявлений президента США Дональда Трампа сложно верить, Россия не раз убеждалась в его непоследовательности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся в четверг. По сообщению пресс-службы Кремля, президенты подчеркнули, что две страны могут многого добиться в сфере стратегической стабильности, противодействия эпидемиям. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что США и РФ стремятся к соглашению о контроле над вооружениями, и сейчас подходящее время для сотрудничества между двумя странами.

"В искренность его слов хочется верить, но это очень сложно. Мы не раз убеждались в том, что сегодня Трамп говорит по поводу России одно, а назавтра вводит против нее новые санкции", - сказал Джабаров.