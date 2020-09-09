https://ria.ru/20200909/tramp-1576988976.html

В Госдуме оценили выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп продолжает агрессивную политику Вашингтона, если присуждение ему Нобелевской премии мира состоится, то это никак не будет отвечать... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:56

2020-09-09T14:56

2020-09-09T22:01

юрий новиков

корейский полуостров

дональд трамп

барак обама

венесуэла

вашингтон (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> продолжает агрессивную политику Вашингтона, если присуждение ему Нобелевской премии мира состоится, то это никак не будет отвечать реальной ситуации, рассматривать это можно только как некий сюрреалистический акт, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>.Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, сообщил телеканал Fox News."Если даже присуждение Нобелевской премии мира Трампу состоится, это ни коим образом не будет отвечать реальной ситуации, реальному положению дел. Вне зависимости от своего внутреннего настроя, от своего желания Трамп вынужден абсолютно четко продолжать весьма агрессивный политический курс… Одним словом, никаким миротворцем Трамп, конечно, не является, и присуждение ему Нобелевской премии мира можно рассматривать только как некий сюрреалистический акт", - сказал <a href="http://ria.ru/person_JUrijjNovikov/" target="_blank" data-auto="true">Новиков</a> РИА Новости.Он напомнил, что если по ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a> еще и есть какие-то шаги в сторону разрешения конфликта, хотя и не очень результативные, то в других странах, например, в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>, были предприняты откровенные попытки государственного переворота."У нас уже был случай, когда Нобелевскую премию мира присуждали президенту достаточно недавно. Речь идет о президенте <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank">(Бараке) Обаме</a>. Но хотя с приходом в Белый Дом Обаму связывали некие перспективы снижения агрессивности <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> на международной арене, этого не случилось. Не случилось этого и после прихода в Белый дом Трампа, хотя он делал соответствующие заявления в период предвыборной кампании", - сказал депутат. -0-

https://ria.ru/20200908/tramp-1576961534.html

sggh Надо дать. И дать Порошенко с Зеленским. Эта премия, стала фарсом и упала ниже плинтуса. Горбачева с Обамой хватило. 20

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корейский полуостров

венесуэла

вашингтон (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий новиков, корейский полуостров, дональд трамп, барак обама, венесуэла, вашингтон (город), в мире