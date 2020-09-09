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https://ria.ru/20200909/tramp-1576988976.html
В Госдуме оценили выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп продолжает агрессивную политику Вашингтона, если присуждение ему Нобелевской премии мира состоится, то это никак не будет отвечать... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:56
2020-09-09T22:01
юрий новиков
корейский полуостров
дональд трамп
барак обама
венесуэла
вашингтон (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> продолжает агрессивную политику Вашингтона, если присуждение ему Нобелевской премии мира состоится, то это никак не будет отвечать реальной ситуации, рассматривать это можно только как некий сюрреалистический акт, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>.Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, сообщил телеканал Fox News."Если даже присуждение Нобелевской премии мира Трампу состоится, это ни коим образом не будет отвечать реальной ситуации, реальному положению дел. Вне зависимости от своего внутреннего настроя, от своего желания Трамп вынужден абсолютно четко продолжать весьма агрессивный политический курс… Одним словом, никаким миротворцем Трамп, конечно, не является, и присуждение ему Нобелевской премии мира можно рассматривать только как некий сюрреалистический акт", - сказал <a href="http://ria.ru/person_JUrijjNovikov/" target="_blank" data-auto="true">Новиков</a> РИА Новости.Он напомнил, что если по ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Korean_Peninsula/" target="_blank" data-auto="true">Корейском полуострове</a> еще и есть какие-то шаги в сторону разрешения конфликта, хотя и не очень результативные, то в других странах, например, в <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>, были предприняты откровенные попытки государственного переворота."У нас уже был случай, когда Нобелевскую премию мира присуждали президенту достаточно недавно. Речь идет о президенте <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank">(Бараке) Обаме</a>. Но хотя с приходом в Белый Дом Обаму связывали некие перспективы снижения агрессивности <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> на международной арене, этого не случилось. Не случилось этого и после прихода в Белый дом Трампа, хотя он делал соответствующие заявления в период предвыборной кампании", - сказал депутат. -0-
https://ria.ru/20200908/tramp-1576961534.html
Надо дать. И дать Порошенко с Зеленским. Эта премия, стала фарсом и упала ниже плинтуса. Горбачева с Обамой хватило.
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корейский полуостров
венесуэла
вашингтон (город)
РИА Новости
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юрий новиков, корейский полуостров, дональд трамп, барак обама, венесуэла, вашингтон (город), в мире

В Госдуме оценили выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

14:56 09.09.2020 (обновлено: 22:01 09.09.2020)
15330
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает агрессивную политику Вашингтона, если присуждение ему Нобелевской премии мира состоится, то это никак не будет отвечать реальной ситуации, рассматривать это можно только как некий сюрреалистический акт, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее депутат от норвежской "Партии прогресса" Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире, сообщил телеканал Fox News.
"Если даже присуждение Нобелевской премии мира Трампу состоится, это ни коим образом не будет отвечать реальной ситуации, реальному положению дел. Вне зависимости от своего внутреннего настроя, от своего желания Трамп вынужден абсолютно четко продолжать весьма агрессивный политический курс… Одним словом, никаким миротворцем Трамп, конечно, не является, и присуждение ему Нобелевской премии мира можно рассматривать только как некий сюрреалистический акт", - сказал Новиков РИА Новости.
Он напомнил, что если по ситуации на Корейском полуострове еще и есть какие-то шаги в сторону разрешения конфликта, хотя и не очень результативные, то в других странах, например, в Венесуэле, были предприняты откровенные попытки государственного переворота.
"У нас уже был случай, когда Нобелевскую премию мира присуждали президенту достаточно недавно. Речь идет о президенте (Бараке) Обаме. Но хотя с приходом в Белый Дом Обаму связывали некие перспективы снижения агрессивности Вашингтона на международной арене, этого не случилось. Не случилось этого и после прихода в Белый дом Трампа, хотя он делал соответствующие заявления в период предвыборной кампании", - сказал депутат. -0-
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 22:47
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1313071410
Обсудить 8
Юрий НовиковКорейский полуостровДональд ТрампБарак ОбамаВенесуэлаВашингтон (город)В мире
Популярные комментарии
Надо дать. И дать Порошенко с Зеленским. Эта премия, стала фарсом и упала ниже плинтуса. Горбачева с Обамой хватило.
9 сентября, 15:47
ssggh
2000000
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