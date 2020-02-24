Слуцкий прокомментировал слова Трампа о примирении России и Украины

Ранее Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира, президент уточнил, что хотел бы, чтобы РФ и Украина были вместе.

"Заявление Трампа о желании "примирения" России и Украины - скорее очередная "хорошая мина" перед журналистами. Слова президента США не раз расходились с делами. Вашингтон должен прекратить поддерживать миф об агрессии Москвы и подталкивать Киев к "торговле русофобией",- написал он в Twitter.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.