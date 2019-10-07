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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп пригрозил разрушить экономику Турции

19:04 07.10.2019 (обновлено: 22:18 07.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного.

"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Турция, европейские страны и другие "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями".
"США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, в том числе на 100% разбили халифат ИГ*. Теперь пора другим в регионе, у некоторых из которых великие возможности, защищать свою территорию", — написал президент США.
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В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщалось, что Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года.
Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015-го президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября того же года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.
В конце 2017-го было объявлено о победе над "Исламским государством"*. Сейчас на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну от твита про мудреца я конечно прифигел. но так, что сказать. молодцы. Победили игил, заставили нашу страну потратить овер дофига в сирии, что привело к конским повышением налогов в стране и увеличение пенсионного возраста. очередная геополитическая победа великой державы, в которой не наплевать на своих граждан
7 октября, 20:54
Nerp
792120329
И Остапа понесло... "что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью" ... я так вангую это войдет в учебники.
7 октября, 19:22
ffrolgohom
71481001
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