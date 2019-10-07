Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного.

"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

По его словам, Турция, европейские страны и другие "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями".

"США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, в том числе на 100% разбили халифат ИГ*. Теперь пора другим в регионе, у некоторых из которых великие возможности, защищать свою территорию", — написал президент США.

В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщалось, что Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года.

Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015-го президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября того же года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

В конце 2017-го было объявлено о победе над "Исламским государством"*. Сейчас на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.