https://ria.ru/20200907/egorov-1576722777.html

Биография Даниила Егорова

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Вячеславович Егоров родился 7 сентября 1975 года в Москве. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T02:07

2020-09-07T02:07

2020-09-07T02:07

даниил егоров

москва

справки

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Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Вячеславович Егоров <a href="https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/4312378/" target="_blank">родился 7 сентября 1975 года</a> в Москве.В 1998 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция.С 2000 по 2001 год был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам.В 2001 году занимал должность юрисконсультанта, начальника юридического отдела ЗАО "Энеко".В 2001-2003 годах был специалистом 1 категории, консультантом отдела обеспечения деятельности руководства управления министерства по налогам и сборам (МНС) России по городу Москве.С 2003 по 2005 год <a href="https://ria.ru/person_daniil-egorov" target="_blank">Егоров</a> занимал должность начальника отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции МНС России № 44 по Москве.В 2005-2009 годах – начальник отдела камеральных проверок, начальник отдела выездных проверок №2 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 50 по Москве.С 2009 по 2010 год работал заместителем начальника отдела контрольной работы управления ФНС России по городу Москве.С 2010 года по май 2011 года занимал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы. <a href="https://ria.ru/20110525/379733869.html" target="_blank">С мая 2011 года</a> – заместитель руководителя Федеральной налоговой службы. 17 января 2020 года Даниил Егоров был <a href="https://ria.ru/20200117/1563556222.html" target="_blank">назначен</a> руководителем Федеральной налоговой службы. Действительный государственный <a href="http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&collection=1&nd=201090401&page=1&rdk=0&link_id=14#I0" target="_blank">советник Российской Федерации 2 класса</a>. Награжден <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/41991/page/1" target="_blank">орденом Почета</a> (2017). <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил егоров, москва, справки