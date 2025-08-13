https://ria.ru/20250813/vyplaty-2035010288.html
Глава ФНС доложил Путину о налоговых мерах поддержки семей с детьми
Глава ФНС доложил Путину о налоговых мерах поддержки семей с детьми - РИА Новости, 13.08.2025
Глава ФНС доложил Путину о налоговых мерах поддержки семей с детьми
Россияне с детьми уже начали получать увеличенные налоговые вычеты, а со следующего года семьи с невысокими доходами получат социальную налоговую выплату,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:11:00+03:00
2025-08-13T14:11:00+03:00
2025-08-13T14:11:00+03:00
общество
россия
даниил егоров
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035006988_0:124:2969:1794_1920x0_80_0_0_d94724ae029ed922b615a79ee1775770.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россияне с детьми уже начали получать увеличенные налоговые вычеты, а со следующего года семьи с невысокими доходами получат социальную налоговую выплату, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Егоров напомнил, что в текущем году стандартные налоговые вычеты на детей были увеличены в два раза. "Вычеты работники уже получают в 2025 году у своих работодателей в беззаявительном порядке. Эта норма может затронуть порядка 15 миллионов человек и общий объем налоговой экономии у таких граждан составит 35 миллиардов рублей", - доложил Егоров. Размер стандартного детского вычета в 2025 году на второго ребенка составляет 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих детей - 6 тысяч рублей. При этом совокупный доход родителей, до достижения которого применяются указанные вычеты, с 2025 года был увеличен с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Также глава ФНС напомнил о принятом ранее решении по введению социальной налоговой выплаты для семей с детьми. Эта ежегодная семейная выплата снижает ставку НДФЛ до 6% для семей с двумя и более детьми, где среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ. ФНС, по его словам, уже верифицирует данные об этих семьях, полученные из Социального фонда РФ, чтобы в 2026 году предоставить им налоговые выплаты по доходам, полученным в 2025 году. Срок рассмотрения декларации 3-НДФЛ и соответствующего заявления для получения социальных и имущественных налоговых вычетов составляет, по словам Егорова, около 12 дней.
https://ria.ru/20250808/gosduma-2034095709.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035006988_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2741d4b3510c176b2149176b5265f491.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, даниил егоров, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Россия, Даниил Егоров, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Глава ФНС доложил Путину о налоговых мерах поддержки семей с детьми
Глава ФНС Егоров: россияне с детьми начали получать увеличенные налоговые вычеты
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россияне с детьми уже начали получать увеличенные налоговые вычеты, а со следующего года семьи с невысокими доходами получат социальную налоговую выплату, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Егоров
напомнил, что в текущем году стандартные налоговые вычеты на детей были увеличены в два раза.
"Вычеты работники уже получают в 2025 году у своих работодателей в беззаявительном порядке. Эта норма может затронуть порядка 15 миллионов человек и общий объем налоговой экономии у таких граждан составит 35 миллиардов рублей", - доложил Егоров.
Размер стандартного детского вычета в 2025 году на второго ребенка составляет 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих детей - 6 тысяч рублей. При этом совокупный доход родителей, до достижения которого применяются указанные вычеты, с 2025 года был увеличен с 350 тысяч до 450 тысяч рублей.
Также глава ФНС
напомнил о принятом ранее решении по введению социальной налоговой выплаты для семей с детьми. Эта ежегодная семейная выплата снижает ставку НДФЛ до 6% для семей с двумя и более детьми, где среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ
.
ФНС, по его словам, уже верифицирует данные об этих семьях, полученные из Социального фонда РФ, чтобы в 2026 году предоставить им налоговые выплаты по доходам, полученным в 2025 году. Срок рассмотрения декларации 3-НДФЛ и соответствующего заявления для получения социальных и имущественных налоговых вычетов составляет, по словам Егорова, около 12 дней.