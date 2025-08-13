Путин и Егоров обсудили ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Стороны обсудили поступления в бюджетную систему и меры поддержки семей.
Поступления в бюджет
- За семь месяцев 2025 года в бюджетную систему поступило 34,3 триллиона рублей;
- По федеральному бюджету рост составил пять процентов, в том числе ненефтегазовые доходы — 9,5 триллиона рублей.
"Если говорить по отраслям — очень неплохо идут показатели у обрабатывающей отрасли, там практически полтриллиона. Также у финансового сектора, строительного, у торговли. И в пятерку лучших также вошел IT-сектор".
Отсрочка по уплате налогов
- ФНС предоставила отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов и страховых взносов в Белгородской и Курской областях.
- Общий объем отсроченных платежей для двух субъектов составляет семь миллиардов рублей.
- Объем предоставленной отсрочки по НДПИ и страховым взносам в угольной отрасли — 47 миллиардов рублей.
Меры поддержки семей
- В этом году россияне с детьми уже начали получать у работодателей увеличенные налоговые вычеты:
"Эта норма может затронуть порядка 15 миллионов человек, и общий объем налоговой экономии у таких граждан составит 35 миллиардов рублей".
- В 2026-м начнет действовать социальная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми: для них ставка НДФЛ снизится до шести процентов.
- ФНС уже проверяет информацию о таких семьях, полученную от Соцфонда, чтобы в следующем году предоставить им налоговые выплаты по доходам, полученным в 2025-м.
Послабления для налогоплательщиков на "упрощенке"
- Егоров напомнил, что с этого года налогоплательщики на УСН с доходами выше 60 миллионов рублей впервые стали платить НДС.
- ФНС не применяла к ним штраф за несвоевременное представление декларации по НДС и не блокировала расчетные счета, если такая декларация не была представлена.
"В результате отчетность не сдали только два процента налогоплательщиков, с которыми ведется индивидуальная работа".
