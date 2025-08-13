https://ria.ru/20250813/putin-2035006648.html

Путин и Егоров обсудили ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Стороны обсудили поступления в бюджетную систему и меры поддержки семей.Основные подробности — в материале РИА Новости.Поступления в бюджет"Если говорить по отраслям — очень неплохо идут показатели у обрабатывающей отрасли, там практически полтриллиона. Также у финансового сектора, строительного, у торговли. И в пятерку лучших также вошел IT-сектор".Отсрочка по уплате налоговМеры поддержки семей"Эта норма может затронуть порядка 15 миллионов человек, и общий объем налоговой экономии у таких граждан составит 35 миллиардов рублей".Послабления для налогоплательщиков на "упрощенке""В результате отчетность не сдали только два процента налогоплательщиков, с которыми ведется индивидуальная работа".

