Рейтинг@Mail.ru
Путин и Егоров обсудили ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 13.08.2025 (обновлено: 15:04 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/putin-2035006648.html
Путин и Егоров обсудили ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет
Путин и Егоров обсудили ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет - РИА Новости, 13.08.2025
Путин и Егоров обсудили ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет
Президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Стороны обсудили поступления в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T13:56:00+03:00
2025-08-13T15:04:00+03:00
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
даниил егоров
экономика
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035008719_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84ed2022f7f630d78480a8a50b5cdaab.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Стороны обсудили поступления в бюджетную систему и меры поддержки семей.Основные подробности — в материале РИА Новости.Поступления в бюджет&quot;Если говорить по отраслям — очень неплохо идут показатели у обрабатывающей отрасли, там практически полтриллиона. Также у финансового сектора, строительного, у торговли. И в пятерку лучших также вошел IT-сектор&quot;.Отсрочка по уплате налоговМеры поддержки семей&quot;Эта норма может затронуть порядка 15 миллионов человек, и общий объем налоговой экономии у таких граждан составит 35 миллиардов рублей&quot;.Послабления для налогоплательщиков на "упрощенке""В результате отчетность не сдали только два процента налогоплательщиков, с которыми ведется индивидуальная работа".
https://ria.ru/20250812/byudzhet-2034849170.html
https://ria.ru/20250306/nalogi-1744387359.html
https://ria.ru/20250813/mvd-2034935076.html
https://ria.ru/20250809/nalog-2034270020.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с руководителем ФНС Егоровым
Глава ведомства, в частности, сообщил, что объем отсроченных налоговых платежей бизнеса Белгородской и Курской областей составляет 7 млрд руб.
2025-08-13T13:56
true
PT3M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035008719_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_122b77f4979d8d662d6fdd9a30de4e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, даниил егоров, экономика, курская область
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Владимир Путин, Даниил Егоров, Экономика, Курская область

Путин и Егоров обсудили ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Стороны обсудили поступления в бюджетную систему и меры поддержки семей.
Основные подробности — в материале РИА Новости.

Поступления в бюджет

  • За семь месяцев 2025 года в бюджетную систему поступило 34,3 триллиона рублей;
  • По федеральному бюджету рост составил пять процентов, в том числе ненефтегазовые доходы — 9,5 триллиона рублей.
«

"Если говорить по отраслям — очень неплохо идут показатели у обрабатывающей отрасли, там практически полтриллиона. Также у финансового сектора, строительного, у торговли. И в пятерку лучших также вошел IT-сектор".

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Даниил Егоров
Глава ФНС
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам в Москве. 12 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Путин рассказал, что нужно учесть правительству при подготовке бюджета
12 августа, 17:15

Отсрочка по уплате налогов

  • ФНС предоставила отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов и страховых взносов в Белгородской и Курской областях.
  • Общий объем отсроченных платежей для двух субъектов составляет семь миллиардов рублей.
  • Объем предоставленной отсрочки по НДПИ и страховым взносам в угольной отрасли — 47 миллиардов рублей.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
ЕНП: как уплатить налоги в 2025 году — новые реквизиты
6 марта, 19:14

Меры поддержки семей

  • В этом году россияне с детьми уже начали получать у работодателей увеличенные налоговые вычеты:
«

"Эта норма может затронуть порядка 15 миллионов человек, и общий объем налоговой экономии у таких граждан составит 35 миллиардов рублей".

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Даниил Егоров
Глава ФНС
  • В 2026-м начнет действовать социальная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми: для них ставка НДФЛ снизится до шести процентов.
  • ФНС уже проверяет информацию о таких семьях, полученную от Соцфонда, чтобы в следующем году предоставить им налоговые выплаты по доходам, полученным в 2025-м.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих оформить налоговый вычет
Вчера, 09:14

Послабления для налогоплательщиков на "упрощенке"

  • Егоров напомнил, что с этого года налогоплательщики на УСН с доходами выше 60 миллионов рублей впервые стали платить НДС.
  • ФНС не применяла к ним штраф за несвоевременное представление декларации по НДС и не блокировала расчетные счета, если такая декларация не была представлена.
«
"В результате отчетность не сдали только два процента налогоплательщиков, с которыми ведется индивидуальная работа".
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Даниил Егоров
Глава ФНС
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Эксперт рассказала, как снизить налог на доход от депозитов
9 августа, 02:02
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинДаниил ЕгоровЭкономикаКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала