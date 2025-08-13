Рейтинг@Mail.ru
13.08.2025

Путин провел встречу с главой ФНС
13:52 13.08.2025 (обновлено: 14:06 13.08.2025)
Путин провел встречу с главой ФНС
Президент России Владимир Путин в среду провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.Беседа Путина и Егорова состоялась в Кремле. Глава службы, в частности, рассказал о налоговых поступлениях в бюджет за семь месяцев 2025 года."Как у нас дела, как собираемость?" - спросил Путин, открывая встречу.В последний раз президент встречался с главой ведомства осенью прошлого года.
Путин на встрече с руководителем ФНС Егоровым
Глава ведомства, в частности, сообщил, что объем отсроченных налоговых платежей бизнеса Белгородской и Курской областей составляет 7 млрд руб.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.
Беседа Путина и Егорова состоялась в Кремле. Глава службы, в частности, рассказал о налоговых поступлениях в бюджет за семь месяцев 2025 года.
"Как у нас дела, как собираемость?" - спросил Путин, открывая встречу.
В последний раз президент встречался с главой ведомства осенью прошлого года.
