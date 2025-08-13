https://ria.ru/20250813/vstrecha-2035005947.html

Путин провел встречу с главой ФНС

Путин провел встречу с главой ФНС - РИА Новости, 13.08.2025

Путин провел встречу с главой ФНС

Президент России Владимир Путин в среду провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.Беседа Путина и Егорова состоялась в Кремле. Глава службы, в частности, рассказал о налоговых поступлениях в бюджет за семь месяцев 2025 года."Как у нас дела, как собираемость?" - спросил Путин, открывая встречу.В последний раз президент встречался с главой ведомства осенью прошлого года.

