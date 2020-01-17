Мишустин назначил нового руководителя ФНС

До этого Егоров был заместителем главы ФНС.

Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов. После этого некоторое время был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, работал юрисконсультом в ЗАО "Энеко".

С 2001 года работал в структурах Министерства по налогам и сборам, а затем — Федеральной налоговой службы. Занимал должность заместителя начальника отдела контрольной работы столичного управления ФНС, затем возглавлял отделы рассмотрения споров с физическими лицами и с крупнейшими налогоплательщиками, был заместителем начальника и начальником управления досудебного аудита ФНС.

Пятнадцатого января правительство России в полном составе ушло в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции, в том числе предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру главы правительства.