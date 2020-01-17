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Мишустин назначил нового руководителя ФНС
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РИА Новости

Мишустин назначил нового руководителя ФНС

17:18 17.01.2020 (обновлено: 22:41 17.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗаместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
До этого Егоров был заместителем главы ФНС.
Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов. После этого некоторое время был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, работал юрисконсультом в ЗАО "Энеко".
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин
16 января, 17:42Формирование нового правительства
Кудрин заявил, что Мишустин справился со своими задачами в ФНС
С 2001 года работал в структурах Министерства по налогам и сборам, а затем — Федеральной налоговой службы. Занимал должность заместителя начальника отдела контрольной работы столичного управления ФНС, затем возглавлял отделы рассмотрения споров с физическими лицами и с крупнейшими налогоплательщиками, был заместителем начальника и начальником управления досудебного аудита ФНС.
Пятнадцатого января правительство России в полном составе ушло в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции, в том числе предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру главы правительства.
Занять пост премьер-министра Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину. На следующий день Госдума утвердила его кандидатуру, а Путин подписал указ о назначении нового председателя правительства.
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Даниил ЕгоровМихаил МишустинФедеральная налоговая служба РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
А кто у нас папа, Вячеслав Егоров, извиняюсь за любопытство?
17 января, 18:27
Товарищ Сухов
271421013
Видимо, простой российский чиновник, сын которого упорным трудом постигал предмудрости государственной службы и был замечен, благодаря своим способностям, а вы что подумали?
17 января, 18:42
Товарищ Сухов
27180106
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