https://ria.ru/20250813/platezhi-2035008276.html

Для бизнеса Белгородской и Курской областей отсрочили по платежи налогам

Для бизнеса Белгородской и Курской областей отсрочили по платежи налогам - РИА Новости, 13.08.2025

Для бизнеса Белгородской и Курской областей отсрочили по платежи налогам

Общий объем отсрочки по налогам и страховым взносам для предпринимателей из Белгородской и Курской областей составляет 7 миллиардов рублей, сообщил руководитель РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T14:03:00+03:00

2025-08-13T14:03:00+03:00

2025-08-13T14:06:00+03:00

экономика

россия

курская область

даниил егоров

владимир путин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_d82b3393f5d37e378eaf178934b26c0c.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общий объем отсрочки по налогам и страховым взносам для предпринимателей из Белгородской и Курской областей составляет 7 миллиардов рублей, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "ФНС России организовано исполнение правительственных постановлений по отсрочке на 12 месяцев сроков уплаты для налогов и страховых взносов в Белгородской и Курской областях. Общий объем отсроченных платежей для двух субъектов составляет 7 миллиардов рублей", - рассказал Егоров.

https://ria.ru/20250813/putin-2035006648.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, курская область, даниил егоров, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)