Для бизнеса Белгородской и Курской областей отсрочили по платежи налогам - РИА Новости, 13.08.2025
14:03 13.08.2025 (обновлено: 14:06 13.08.2025)
Для бизнеса Белгородской и Курской областей отсрочили по платежи налогам
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общий объем отсрочки по налогам и страховым взносам для предпринимателей из Белгородской и Курской областей составляет 7 миллиардов рублей, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "ФНС России организовано исполнение правительственных постановлений по отсрочке на 12 месяцев сроков уплаты для налогов и страховых взносов в Белгородской и Курской областях. Общий объем отсроченных платежей для двух субъектов составляет 7 миллиардов рублей", - рассказал Егоров.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общий объем отсрочки по налогам и страховым взносам для предпринимателей из Белгородской и Курской областей составляет 7 миллиардов рублей, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"ФНС России организовано исполнение правительственных постановлений по отсрочке на 12 месяцев сроков уплаты для налогов и страховых взносов в Белгородской и Курской областях. Общий объем отсроченных платежей для двух субъектов составляет 7 миллиардов рублей", - рассказал Егоров.
Путин и Егоров обсудили ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджет
