Для бизнеса Белгородской и Курской областей отсрочили по платежи налогам
Для бизнеса Белгородской и Курской областей отсрочили по платежи налогам - РИА Новости, 13.08.2025
Для бизнеса Белгородской и Курской областей отсрочили по платежи налогам
Общий объем отсрочки по налогам и страховым взносам для предпринимателей из Белгородской и Курской областей составляет 7 миллиардов рублей, сообщил руководитель
2025-08-13T14:03:00+03:00
2025-08-13T14:03:00+03:00
2025-08-13T14:06:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общий объем отсрочки по налогам и страховым взносам для предпринимателей из Белгородской и Курской областей составляет 7 миллиардов рублей, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "ФНС России организовано исполнение правительственных постановлений по отсрочке на 12 месяцев сроков уплаты для налогов и страховых взносов в Белгородской и Курской областях. Общий объем отсроченных платежей для двух субъектов составляет 7 миллиардов рублей", - рассказал Егоров.
