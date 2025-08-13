https://ria.ru/20250813/ekonomika-2035014482.html
Глава ФНС доложил Путину об объеме отсрочки для угольной отрасли
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Объем предоставленной отсрочки по НДПИ и страховым взносам в российской угольной отрасли составил 47 миллиардов рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Угольная отрасль у нас в отсрочках на 47 миллиардов", - сказал Егоров на встрече с Путиным о мерах правительства в части предоставления отсрочек по НДПИ и страховым взносам. "То есть мы и правительство по вашему поручению очень гибко подходим: там, где необходима налоговая поддержка, она оказывается", - добавил глава ФНС. Минфин в июле сообщил, что внес в правительство проект постановления, предусматривающего отсрочку по налогам и страховым взносам для угольных компаний по 30 ноября 2025 года, финансовая поддержка угольщиков за счет предлагаемых мер предварительно оценивалась примерно в 63 миллиарда рублей.
