ФНС увеличила перечисления в бюджет
ФНС увеличила перечисления в бюджет - РИА Новости, 13.08.2025
ФНС увеличила перечисления в бюджет
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в январе-июле 2025 года увеличила перечисления в бюджетную систему РФ на 7%, до 34,3 триллиона рублей, при этом объем... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T13:56:00+03:00
2025-08-13T13:56:00+03:00
2025-08-13T13:56:00+03:00
экономика
россия
даниил егоров
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в январе-июле 2025 года увеличила перечисления в бюджетную систему РФ на 7%, до 34,3 триллиона рублей, при этом объем поступлений в федеральный бюджет вырос на 5%, в том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 триллионов рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В бюджетную систему Российской Федерации за 7 месяцев 2025 года поступило 34,3 триллиона рублей (на 7%, или на 2,4 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года). По федеральному бюджету рост составил 5%. В том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 триллионов рублей (+27%, или +2 триллиона рублей), - сказал Егоров.
россия
