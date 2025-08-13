https://ria.ru/20250813/fns-2035006764.html

ФНС увеличила перечисления в бюджет

ФНС увеличила перечисления в бюджет - РИА Новости, 13.08.2025

ФНС увеличила перечисления в бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в январе-июле 2025 года увеличила перечисления в бюджетную систему РФ на 7%, до 34,3 триллиона рублей, при этом объем... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T13:56:00+03:00

2025-08-13T13:56:00+03:00

2025-08-13T13:56:00+03:00

экономика

россия

даниил егоров

владимир путин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_d82b3393f5d37e378eaf178934b26c0c.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ в январе-июле 2025 года увеличила перечисления в бюджетную систему РФ на 7%, до 34,3 триллиона рублей, при этом объем поступлений в федеральный бюджет вырос на 5%, в том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 триллионов рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В бюджетную систему Российской Федерации за 7 месяцев 2025 года поступило 34,3 триллиона рублей (на 7%, или на 2,4 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года). По федеральному бюджету рост составил 5%. В том числе ненефтегазовые доходы составили 9,5 триллионов рублей (+27%, или +2 триллиона рублей), - сказал Егоров.

https://ria.ru/20250809/nalog-2034270020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, даниил егоров, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)