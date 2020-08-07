Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200807/1575392072.html
Биография Владимира Сорокина
Российский писатель Владимир Георгиевич Сорокин родился 7 августа 1955 года в подмосковном городке Быково. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T04:03
россия
владимир сорокин
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148322/60/1483226035_0:25:3076:1755_1400x0_80_0_0_704f0fb24733be9a1a388f6786b537cb.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148322/60/1483226035_0:25:3076:1755_1400x0_80_0_0_704f0fb24733be9a1a388f6786b537cb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148322/60/1483226035_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a79f3f7b4e8a175f5bc6a4230ba5d534.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148322/60/1483226035_43:0:2091:2048_1400x0_80_0_0_89390e81d56e68c64d520b29bf0793d8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир сорокин, справки

Биография Владимира Сорокина

04:03 07.08.2020
138
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПисатель Владимир Сорокин
Писатель Владимир Сорокин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Российский писатель Владимир Георгиевич Сорокин родился 7 августа 1955 года в подмосковном городке Быково.
В 1977 году окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности инженер-механик.
Занимался книжной графикой, живописью, концептуальным искусством. Участник художественных выставок.
Как литератор Сорокин сформировался среди художников и писателей московского андеграунда начала 1980-х годов. В 1985 году в эмигрантском парижском издательстве "Синтаксис" был опубликован первый его роман "Очередь".
В СССР впервые несколько рассказов Сорокина были опубликованы в 1989 году в рижском журнале "Родник". Позже рассказы писателя были напечатаны в российских журналах и альманахах "Третья модернизация", "Митин журнал", "Искусство кино", "Конец века", "Вестник новой литературы".
В марте 1992 года в журнале "Искусство кино" опубликован роман "Очередь".
Затем были опубликованы "Норма" (1994), "Роман" (1994), "Тридцатая любовь Марины" (1995), "Сердца четырех" (1997), "Голубое сало" (1999), отмеченные шокирующе натуралистическими сценами, где писатель пародирует общие места литературы социалистического реализма.
В 2000-х годах вышли книги "Пир", "День опричника", "Ледяная трилогия".
В 2010 году повесть Сорокина "Метель", затрагивающая тему вымирания интеллигенции, получила премию "Новая словесность" ("НОС").
В 2011 году за эту же повесть писатель стал обладателем второй премии ежегодной Национальной литературной премии "Большая книга". В 2020 году за "Метель" он получил приз десятилетия в спецпроекте премии "Супер-НОС".
В 2014 году вторую премию "Большой книги" Сорокин получил за роман о новом Средневековье "Теллургия".
В 2018 году он вновь стал лауреатом литературной премии "НОС" за 2017 год со своей книгой "Манарага". Кроме того, Сорокин получил приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования читателей.
В 2019 году был опубликован сборник его рассказов и эссе "Новая история".
В августе 2020 года выходит его новая книга под названием "Русские народные пословицы и поговорки".
Произведения писателя переведены на 20 языков.
Сорокин – сценарист фильмов "Москва" (2000), "Копейка" (2002), "Четыре" (2004), "Мишень" (2010), "Дау" (2018).
Написал свыше десятка пьес, поставленных в разное время в России и за рубежом: "Доверие", Hochzeitsreise, "Дисморфомания", "Землянка", "Пельмени", Dostoevsky-Trip, "Юбилей", "Русская бабушка", "Щи", "С Новым Годом!", "Капитал", "Занос".
В 2003 году по заказу Большого театра РФ Сорокин написал либретто оперы "Дети Розенталя" на музыку Леонида Десятникова. Премьера состоялась в марте 2005 года в Большом театре.
Сюжеты его произведений неоднократно вызывали разногласия у читающей общественности. В частности, движение "Идущие вместе" в 2005 году пикетировало Большой театр, выступая против премьеры оперы "Дети Розенталя".
В 2018 году в Музыкальном театре К.С. Станиславского и В.А. Немировича-Данченко состоялась премьера оперы "Триумф Времени и Бесчувствия" Георга Фридриха Генделя, текст к которой написал Сорокин.
В 2019-2020 годах по произведениям Сорокина были осуществлены постановки "Фиолетовый снег" в Берлинской государственной опере, "Теллургия" в Театре на Таганке, "Занос" в театре "Практика", "Норма" в Театре на Малой Бронной, "Капкан" в "Ленкоме".
Сорокин – лауреат Премии Андрея Белого (2001), премий "Большая книга" (2011, 2014), "НОС" (2010, 2014, 2017) и "СуперНос" (2020).
В 2002 году он стал обладателем специального приза жюри кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборге за сценарий к фильму "Копейка".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Обсудить 0
РоссияВладимир СорокинСправки
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
Израильский истребитель F-16
Армия Израиля нанесла удар по инфраструктуре ХАМАС в Газе
Последствия взрыва в Ливане
После взрыва в Бейруте задержали 16 человек
Приложение TikTok на экране смартфона
Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время награждения спасателей в рамках посещения острова Кунашир
"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров
Разрушенный порт города Бейрут
СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
Бизнесмен Игорь Коломойский
В США хотят конфисковать связанные с Коломойским объекты недвижимости
Здание министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
В Генштабе рассказали о "красных линиях" для других стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что получил сигнал о "проникновении боевиков" от Киева
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации спецслужб Украины
Крым
"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским
Лидер рок-группы Кино Виктор Цой
В Петербурге открывается выставка с работами музыканта Виктора Цоя
Штаб-квартира Google
Google заблокировал около 90 YouTube-каналов, связанных с Россией
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В России и Германии ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25"Белорусы Крыма" призвали Лукашенко признать полуостров российским
07:20В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
07:17Исинбаева пожаловалась на неудобства на отдыхе в Сочи
07:15В Бундестаге заявили о новой стадии конфликта с США из-за Nord Stream 2
06:46Российские кинотеатры заработали свыше 54 миллионов рублей за неделю
06:39Байден извинился за свои слова об одинаковых афроамериканцах
06:25В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции
06:21В Приморье женщина с двумя детьми попали под автомобиль
06:09Жириновский пожалел о женитьбе и оценил жизнь на "тройку"
05:19Число случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов
05:18"Нужно ядерное оружие": японцев возмутило открытие центра МЧС на Курилах
04:39В Госдуме предложили отменить транспортный налог на ряд авто
04:37Трамп подписал указ об "угрозе WeChat"
04:35СМИ: число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149
04:21Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой TikTok"
04:15Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске
04:09Чем опасен просроченный чай
03:41Врач назвал неожиданную опасность посещения бани
03:32Рогозин поручил разработать аналог "Бурана" на замену кораблям "Союз"
03:28В Приморье девушка "продала душу дьяволу" за 93 тысячи рублей
Лента новостейМолния