Биография Владимира Сорокина

В 1977 году окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности инженер-механик.

Занимался книжной графикой, живописью, концептуальным искусством. Участник художественных выставок.

Как литератор Сорокин сформировался среди художников и писателей московского андеграунда начала 1980-х годов. В 1985 году в эмигрантском парижском издательстве "Синтаксис" был опубликован первый его роман "Очередь".

В СССР впервые несколько рассказов Сорокина были опубликованы в 1989 году в рижском журнале "Родник". Позже рассказы писателя были напечатаны в российских журналах и альманахах "Третья модернизация", "Митин журнал", "Искусство кино", "Конец века", "Вестник новой литературы".

В марте 1992 года в журнале "Искусство кино" опубликован роман "Очередь".

Затем были опубликованы "Норма" (1994), "Роман" (1994), "Тридцатая любовь Марины" (1995), "Сердца четырех" (1997), "Голубое сало" (1999), отмеченные шокирующе натуралистическими сценами, где писатель пародирует общие места литературы социалистического реализма.

В 2010 году повесть Сорокина "Метель", затрагивающая тему вымирания интеллигенции, получила премию "Новая словесность" ("НОС").

В 2011 году за эту же повесть писатель стал обладателем второй премии ежегодной Национальной литературной премии "Большая книга". В 2020 году за "Метель" он получил приз десятилетия в спецпроекте премии "Супер-НОС".

В 2014 году вторую премию "Большой книги" Сорокин получил за роман о новом Средневековье "Теллургия".

В 2018 году он вновь стал лауреатом литературной премии "НОС" за 2017 год со своей книгой "Манарага". Кроме того, Сорокин получил приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования читателей.

В 2019 году был опубликован сборник его рассказов и эссе "Новая история".

В августе 2020 года выходит его новая книга под названием "Русские народные пословицы и поговорки".

Написал свыше десятка пьес, поставленных в разное время в России и за рубежом: "Доверие", Hochzeitsreise, "Дисморфомания", "Землянка", "Пельмени", Dostoevsky-Trip, "Юбилей", "Русская бабушка", "Щи", "С Новым Годом!", "Капитал", "Занос".

В 2003 году по заказу Большого театра РФ Сорокин написал либретто оперы "Дети Розенталя" на музыку Леонида Десятникова. Премьера состоялась в марте 2005 года в Большом театре.

Сюжеты его произведений неоднократно вызывали разногласия у читающей общественности. В частности, движение "Идущие вместе" в 2005 году пикетировало Большой театр, выступая против премьеры оперы "Дети Розенталя".

В 2018 году в Музыкальном театре К.С. Станиславского и В.А. Немировича-Данченко состоялась премьера оперы "Триумф Времени и Бесчувствия" Георга Фридриха Генделя, текст к которой написал Сорокин.

Сорокин – лауреат Премии Андрея Белого (2001), премий "Большая книга" (2011, 2014), "НОС" (2010, 2014, 2017) и "СуперНос" (2020).

В 2002 году он стал обладателем специального приза жюри кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборге за сценарий к фильму "Копейка".