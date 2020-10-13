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РВК и "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации ритейл-бизнеса
Российская венчурная компания (РВК) и ритейлер "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации бизнеса ритейлеров и управления поставками, лучшие проекты... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:54
2020-10-13T17:54
российская венчурная компания
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости/Прайм.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_venchurnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Российская венчурная компания</a> (РВК) и ритейлер "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации бизнеса ритейлеров и управления поставками, лучшие проекты смогут внедрить свое решение в розничной сети, говорится в сообщении РВК.Отбор проектов пройдет до 8 ноября на базе стартап-акселератора РВК GenerationS. В нем смогут принять участие зарубежные технологические стартапы — с проектами на рынках <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a>. Команды должны быть готовыми к проведению пилотов и внедрению своих решений на территории России."Основная цель — найти готовые зрелые решения для оптимизации бизнеса ритейлера в области маркетинга, операционной деятельности, управления логистикой и цепочками поставок, а также HR", — говорится в релизе. В число приоритетных направлений отбора вошли сервисы для покупателей, технологии роботизации и уборки торговых залов, персонализированное питание, новые виды экологических биоразлагаемых упаковок, решения по видеоаналитике и другие."Мы понимаем локальный технологический ландшафт и теперь стремимся выявлять перспективные решения в странах с развитой инновационной инфраструктурой. Наша цель - идентифицировать прорывные проекты, благодаря которым мы сможем возглавить технологическое лидерство в ритейле по ряду направлений. Мы уверены, что экспертиза и опыт GenerationS помогут нам в реализации этого проекта", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Ленты" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Sorokin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Сорокина</a>.Стартап-акселератор GenerationS проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает свыше 16 тысяч стартапов из более чем 30 стран, а также порядка 400 корпоративных и экосистемных партнеров.
https://ria.ru/20200925/soobschestva-1577758258.html
РИА Новости
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РИА Новости
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российская венчурная компания, новости компаний - экономика

РВК и "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации ритейл-бизнеса

17:54 13.10.2020
 
© ОАО "Российская венчурная компания"Логотип РВК
Логотип РВК - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© ОАО "Российская венчурная компания"
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости/Прайм. Российская венчурная компания (РВК) и ритейлер "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации бизнеса ритейлеров и управления поставками, лучшие проекты смогут внедрить свое решение в розничной сети, говорится в сообщении РВК.
Отбор проектов пройдет до 8 ноября на базе стартап-акселератора РВК GenerationS. В нем смогут принять участие зарубежные технологические стартапы — с проектами на рынках США, Европы, Израиля, Китая и Южной Кореи. Команды должны быть готовыми к проведению пилотов и внедрению своих решений на территории России.
"Основная цель — найти готовые зрелые решения для оптимизации бизнеса ритейлера в области маркетинга, операционной деятельности, управления логистикой и цепочками поставок, а также HR", — говорится в релизе. В число приоритетных направлений отбора вошли сервисы для покупателей, технологии роботизации и уборки торговых залов, персонализированное питание, новые виды экологических биоразлагаемых упаковок, решения по видеоаналитике и другие.
"Мы понимаем локальный технологический ландшафт и теперь стремимся выявлять перспективные решения в странах с развитой инновационной инфраструктурой. Наша цель - идентифицировать прорывные проекты, благодаря которым мы сможем возглавить технологическое лидерство в ритейле по ряду направлений. Мы уверены, что экспертиза и опыт GenerationS помогут нам в реализации этого проекта", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Ленты" Владимира Сорокина.
Стенд Российской венчурной компании - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Стартап-акселератор GenerationS проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает свыше 16 тысяч стартапов из более чем 30 стран, а также порядка 400 корпоративных и экосистемных партнеров.
 
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Российская венчурная компанияНовости компаний - Экономика
 
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