РВК и "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации ритейл-бизнеса
© ОАО "Российская венчурная компания"Логотип РВК
© ОАО "Российская венчурная компания"
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости/Прайм. Российская венчурная компания (РВК) и ритейлер "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации бизнеса ритейлеров и управления поставками, лучшие проекты смогут внедрить свое решение в розничной сети, говорится в сообщении РВК.
Отбор проектов пройдет до 8 ноября на базе стартап-акселератора РВК GenerationS. В нем смогут принять участие зарубежные технологические стартапы — с проектами на рынках США, Европы, Израиля, Китая и Южной Кореи. Команды должны быть готовыми к проведению пилотов и внедрению своих решений на территории России.
"Основная цель — найти готовые зрелые решения для оптимизации бизнеса ритейлера в области маркетинга, операционной деятельности, управления логистикой и цепочками поставок, а также HR", — говорится в релизе. В число приоритетных направлений отбора вошли сервисы для покупателей, технологии роботизации и уборки торговых залов, персонализированное питание, новые виды экологических биоразлагаемых упаковок, решения по видеоаналитике и другие.
"Мы понимаем локальный технологический ландшафт и теперь стремимся выявлять перспективные решения в странах с развитой инновационной инфраструктурой. Наша цель - идентифицировать прорывные проекты, благодаря которым мы сможем возглавить технологическое лидерство в ритейле по ряду направлений. Мы уверены, что экспертиза и опыт GenerationS помогут нам в реализации этого проекта", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Ленты" Владимира Сорокина.
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Стартап-акселератор GenerationS проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает свыше 16 тысяч стартапов из более чем 30 стран, а также порядка 400 корпоративных и экосистемных партнеров.