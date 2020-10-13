https://ria.ru/20201013/otbor-1579627734.html

РВК и "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации ритейл-бизнеса

Российская венчурная компания (РВК) и ритейлер "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации бизнеса ритейлеров и управления поставками, лучшие проекты... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:54

2020-10-13T17:54

2020-10-13T17:54

российская венчурная компания

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости/Прайм.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_venchurnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Российская венчурная компания</a> (РВК) и ритейлер "Лента" запустили отбор IT-проектов для оптимизации бизнеса ритейлеров и управления поставками, лучшие проекты смогут внедрить свое решение в розничной сети, говорится в сообщении РВК.Отбор проектов пройдет до 8 ноября на базе стартап-акселератора РВК GenerationS. В нем смогут принять участие зарубежные технологические стартапы — с проектами на рынках <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a>. Команды должны быть готовыми к проведению пилотов и внедрению своих решений на территории России."Основная цель — найти готовые зрелые решения для оптимизации бизнеса ритейлера в области маркетинга, операционной деятельности, управления логистикой и цепочками поставок, а также HR", — говорится в релизе. В число приоритетных направлений отбора вошли сервисы для покупателей, технологии роботизации и уборки торговых залов, персонализированное питание, новые виды экологических биоразлагаемых упаковок, решения по видеоаналитике и другие."Мы понимаем локальный технологический ландшафт и теперь стремимся выявлять перспективные решения в странах с развитой инновационной инфраструктурой. Наша цель - идентифицировать прорывные проекты, благодаря которым мы сможем возглавить технологическое лидерство в ритейле по ряду направлений. Мы уверены, что экспертиза и опыт GenerationS помогут нам в реализации этого проекта", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Ленты" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Sorokin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Сорокина</a>.Стартап-акселератор GenerationS проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает свыше 16 тысяч стартапов из более чем 30 стран, а также порядка 400 корпоративных и экосистемных партнеров.

https://ria.ru/20200925/soobschestva-1577758258.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская венчурная компания, новости компаний - экономика