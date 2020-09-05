https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

Пелевин, Сорокин, Ферранте: бестселлеры этой осени

Самые ожидаемые летние новинки издательства традиционно приберегают до начала осени, когда проходит Московская международная книжная ярмарка (в этом году в... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

2020-09-05T08:00

что почитать

билли айлиш

культура

книги

алексей иванов (писатель)

владимир сорокин

борис акунин

москва

виктор пелевин

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<strong>МОСКВА, 5 сент — РИА Новости</strong>. Самые ожидаемые летние новинки издательства традиционно приберегают до начала осени, когда проходит Московская международная книжная ярмарка (в этом году в "Манеже" со 2 по 6 сентября). Из-за пандемии, которая сдвинула графики выхода бумажных и электронных изданий, из книг образовалась настоящая "пробка". Самые важные премьеры, от произведений Виктора Пелевина и Алексея Иванова до биографии Билли Айлиш, — в обзоре РИА Новости. "Непобедимое солнце", Виктор ПелевинПелевин себе не изменяет — и вот уже который год в августе традиционно выпускает очередной роман на злобу дня. В новом произведении есть и феминистическая повестка, и пандемия. Впервые у писателя главным героем становится женщина. Тридцатилетняя москвичка Саша Орлова отправляется в долгое путешествие в поисках себя. Сюжет чем-то напоминает "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт."Мiр и война", Борис АкунинДействие книги, названной в честь знаменитого романа-эпопеи, как и у Льва Толстого, начинается в 1812 году, а заканчивается в преддверии восстания декабристов. Так что это своего рода спин-офф знакомой еще со школьной скамьи истории. Проницательный сыщик Полина Катина расследует серию "чудовищных убийств" в деревне Вымиралово. "Мiр и война" — новая часть "Истории Российского государства", масштабного проекта писателя, который он ведет с 2013 года. "Сад", Марина СтепноваСередина XIX века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний ребенок — Туся. Свободная и своевольная, она явно не вписывается в рамки консервативного общества, где за женщиной закреплена только одна роль — хранительницы домашнего очага. Долгожданный роман лауреата премии “Большая книга” Марины Степновой, который она писала шесть лет. "Лживая взрослая жизнь", Элена Ферранте"С отцом мне было веселее, чем с мамой. Он все время просил что-нибудь ему отдать — ухо, нос, подбородок. Утверждал, что они настолько прекрасны, что он без них жить не может. Мне страшно нравилось, когда отец так говорил: он постоянно подчеркивал, что я ему очень нужна", — пишет в романе, который одновременно выходит в 30 странах, Элена Ферранте, автор "Неаполитанского квартета". Ее новая книга — о том, как нелегко взрослеть девочке-подростку, тем более если ей приходится узнать множество не самых приятных семейных тайн. "Восемь белых ночей", Андре АсиманАмериканский писатель, известный по книге "Назови меня своим именем", в экранизации которой сыграл Тимоти Шаломе, предлагает читателям романтическую историю о вечном — любви с первого взгляда. Молодые люди (он и она на этот раз) знакомятся на вечеринке и проводят вместе восемь ночей, во время которых пытаются проанализировать и понять свои истинные чувства друг к другу. "Человек-комбини", Саяка МуратаГлавная героиня провокативного романа японской писательницы не стремится соответствовать никаким нормам и не пытается достичь социального успеха. Она уже 18 лет живет одна, не хочет замуж, подрабатывает в мини-маркете, знает и любит там каждую полку и каждый товар. Интересно, что автор, так искусно заставляющая читателя усомниться в том, что "прилично", "положено" и "давно пора", также работает в мини-маркете на полставки. "Человек у руля", Нина СтиббеМать разводится с отцом и переезжает с тремя не по годам смышлеными детьми из богатого лондонского дома в убогую деревню, где навоз, овцы и сплетни. Главная героиня в депрессии и непрерывно пишет пьесу. Дети ненавидят это ее занятие и намерены его прекратить. Они быстро приходят к выводу о том, что женщина с детьми и без мужчины — существо неполноценное, и срочно пытаются найти "человека у руля", чтобы вернуть матери статус и отбить у нее охоту писать. В ход идут все доступные особи мужского пола, от женатых до несовершеннолетних. "Переплет", Бриджет КоллинзНа что можно пойти, чтобы навсегда стереть из памяти неприятные воспоминания? Главный герой бестселлера Sunday Times — переплетчик необычной мастерской. К нему приходят те, кто навсегда хочет "запереть" свои секреты в специальных книгах, забыв о том, что их мучит. Ведь бумага все стерпит — даже пару скелетов в шкафу. Правда, однажды молодой человек находит на полке томик со своим именем на обложке…."Анатомия заблуждений", Никита ПряхинБольшая книга по критическому мышлению, без которого не выплыть в современном море информации. Почему мы верим во всякую чушь? Какие аргументы запутывают собеседника "на ровном месте"? Как нам в обычной жизни помогут круги Эйлера и абдукция? Как отличать правду от фейков? Автор разоблачает популярные мифы и иллюзии и предлагает инструменты для принятия взвешенных решений."Быть Ивановым", Алексей ИвановАвтор бестселлера "Географ глобус пропил", романов "Тобол" и "Сердце Пармы" собрал свои ответы на лучшие вопросы читателей. В результате получилось огромное интервью, растянувшееся на 15 лет. Размышления о будущем России, вечное противостояние Москвы и провинции, секреты успеха — начинать читать можно с любой главы. "Исчезновение Йозефа Менгеле", Оливье ГезМенгеле — один из самых известных и неуловимых преступников Второй мировой. Он жестоко издевался над заключенными Освенцима, а после войны бежал в Латинскую Америку, где и умер своей смертью через 30 лет. Журналист Оливье Гез написал биографию этого человека в форме исповеди — от первого лица."Внутренний рассказчик. Как наука о мозге помогает сочинять захватывающие истории", Уилл СторрБританский журналист и писатель предлагает перед тем, как начать сочинять, разобраться — как истории возникают в наших головах. Чтобы удержать внимание чужого мозга, нужно хорошо представлять себе, как он устроен и почему нам всем так важны сценарии и сюжеты. Книга рассказывает, как авторы используют знания о работе глубинных слоев подсознания, на примере "Гражданина Кейна", "Красоты по-американски" и других шедевров."Русские народные пословицы и поговорки", Владимир СорокинСобирать русские пословицы и поговорки Сорокин начал еще в середине восьмидесятых. Правда, отправляться в отдаленные деревни в экспедиции ему не пришлось — "ходил" к героям созданного им же самим мира: это жители "Теллурии", странники "Метели" и обитатели "Сахарного Кремля". Получился гибрид русского фольклора с интернет-мемами. "Билли Айлиш. Первая полная биография", Эдриан БеслиЕй всего 18, но у нее уже пять премий "Грэмми" и больше 66 миллионов подписчиков в инстаграме. В новом фильме о Бонде, который выйдет в ноябре, главную музыкальную тему тоже доверили Билли Айлиш. В общем, к совершеннолетию вундеркинд вполне заслужила отдельную биографию.

https://ria.ru/20200903/knigi-1576664219.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что почитать, билли айлиш, книги, алексей иванов (писатель), владимир сорокин, борис акунин, москва, виктор пелевин