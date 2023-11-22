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В Госдуме призвали ужесточить законодательство в сфере института иноагентов

В Госдуме призвали ужесточить законодательство в сфере института иноагентов - РИА Новости, 22.11.2023

В Госдуме призвали ужесточить законодательство в сфере института иноагентов

Необходимо ужесточить законодательство в сфере института иноагентов, поскольку правонарушения в этой сфере становятся с каждым годом все более изощренными,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:28

2023-11-22T13:28

2023-11-22T13:40

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Необходимо ужесточить законодательство в сфере института иноагентов, поскольку правонарушения в этой сфере становятся с каждым годом все более изощренными, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный.Ранее, как сообщили в СМИ, писатели Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая продали на аукционе в Вильнюсе свежеизданную книгу "Словоново" со своими автографами, собрав порядка пяти миллионов рублей, которые пошли на нужды украинских подразделений. При этом все они ещё не были признаны иноагентами, а их творчество продается в российских магазинах."Несмотря на то, что институт иностранных агентов в России введен не так давно и законодательство на этот счёт, на мой взгляд, достаточно развитое, но, тем не менее, как показывает практика, останавливаться на этом нельзя, поскольку правонарушения в этой сфере становятся с каждым годом все более изощренными и необходимо, конечно же, совершенствовать законодательство, как с точки зрения, на мой взгляд, усиления карательной политики государства, так и с точки зрения создания превентивных механизмов, чтобы притворное влияние таких лиц максимально минимизировать в нашем обществе", - сказал Выборный в разговоре с РИА Новости.По его словам, в отношении писателей необходима проверка со стороны Генпрокуратуры на предмет нарушения закона, признаков экстремизма и разжигания войны, а также со стороны Минюста по вопросу включения их в реестр иноагентов.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html

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общество, госдума рф, россия, анатолий выборный, виктор ерофеев, владимир сорокин, генеральная прокуратура рф