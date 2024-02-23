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ЕС ввел санкции против гендиректоров нескольких российских компаний - РИА Новости, 23.02.2024
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17:35 23.02.2024 (обновлено: 19:54 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929180471.html
ЕС ввел санкции против гендиректоров нескольких российских компаний
ЕС ввел санкции против гендиректоров нескольких российских компаний - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС ввел санкции против гендиректоров нескольких российских компаний
ЕС ввел санкции против гендиректоров ряда российских компаний, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:35
2024-02-23T19:54
экономика
владимир зайцев
александр леонов
евросоюз
санкции в отношении россии
александр иванов (издатель)
"проект-техника"
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против гендиректоров ряда российских компаний, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. В списке указывается, что санкции были введены против главы "ВМП "АВИТЕК" Александра Иванова, гендиректора "МГ-ФЛОТ" Владимира Боброва, главы Всероссийского научно-исследовательского Института радиотехники (ОАО "ВНИИРТ") Владимира Зайцева и генерального директора ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ АЗИА" Владимира Шастина. Также ЕС ввел санкции против главы "Ульяновского механического завода" Сергея Чурина, гендиректора ФКП "Авангард" Станислава Шевчука, генерального директора Московского научно-исследовательского института "Агат" Михаила Иванчихина и гендиректора и генеральный конструктора АО "ВПК "НПО машиностроения" Александра Леонова.В документе отмечается, что санкции были введены против руководителя ОАО "Конструкторское бюро машиностроения" Владимира Петрушенко, главы АО "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра" имени И. Картукова" Владимира Сорокина, генерального директора Алексинского химкомбината Павела Мишунина, гендиректора АО "ТПЗ" Сергея Лукина, руководителя АО "ЦНИИМ" Елены Ивановой, генерального директора АО "163 Бронетанковый ремонтный завод" Виталия Кузьменко, главы АО "Петровский электромеханический завод "Молот" Александра Резника, генерального директора ОАО "ЦКБА" Андрея Ивашкина, главы ОАО "Конструкторское бюро машиностроения" Владимира Петрушенко и гендиректора ОАО "НПО Электромашина" Игоря Афанасьева.В санкционный список также попали генеральный директор АО "Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа" Юрий Исаев, руководитель АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" Эдуард Баженов, глава ОАО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов, генеральный директор АО УКБТМ Андрей Терликов, гендиректор ОАО "Томский электротехнический завод" Борис Вологдин, руководитель корпорации "Проект-техника" Игорь Бекбулатов, глава АО "НПО Электромеханики" Андрей Козлов, генеральный директор ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов, гендиректор КБМ Сергей Питиков, глава АО "Завод № 9" Николай Овчинников, руководитель ПО "Стрела" Александр Маркман. гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия - завода имени Дегтярева Андрей Казазаев, глава NOVELCO Григорий Григорьев.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html
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экономика, владимир зайцев, александр леонов, евросоюз, санкции в отношении россии, александр иванов (издатель), "проект-техника"
Экономика, Владимир Зайцев, Александр Леонов, Евросоюз, Санкции в отношении России, Александр Иванов (издатель), "Проект-техника"
ЕС ввел санкции против гендиректоров нескольких российских компаний

Несколько гендиректоров российских компаний пополнили список санкций Евросоюза

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против гендиректоров ряда российских компаний, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
В списке указывается, что санкции были введены против главы "ВМП "АВИТЕК" Александра Иванова, гендиректора "МГ-ФЛОТ" Владимира Боброва, главы Всероссийского научно-исследовательского Института радиотехники (ОАО "ВНИИРТ") Владимира Зайцева и генерального директора ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ АЗИА" Владимира Шастина.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россия расширила санкции против Евросоюза
Вчера, 14:59
Также ЕС ввел санкции против главы "Ульяновского механического завода" Сергея Чурина, гендиректора ФКП "Авангард" Станислава Шевчука, генерального директора Московского научно-исследовательского института "Агат" Михаила Иванчихина и гендиректора и генеральный конструктора АО "ВПК "НПО машиностроения" Александра Леонова.
В документе отмечается, что санкции были введены против руководителя ОАО "Конструкторское бюро машиностроения" Владимира Петрушенко, главы АО "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра" имени И. Картукова" Владимира Сорокина, генерального директора Алексинского химкомбината Павела Мишунина, гендиректора АО "ТПЗ" Сергея Лукина, руководителя АО "ЦНИИМ" Елены Ивановой, генерального директора АО "163 Бронетанковый ремонтный завод" Виталия Кузьменко, главы АО "Петровский электромеханический завод "Молот" Александра Резника, генерального директора ОАО "ЦКБА" Андрея Ивашкина, главы ОАО "Конструкторское бюро машиностроения" Владимира Петрушенко и гендиректора ОАО "НПО Электромашина" Игоря Афанасьева.
В санкционный список также попали генеральный директор АО "Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа" Юрий Исаев, руководитель АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" Эдуард Баженов, глава ОАО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов, генеральный директор АО УКБТМ Андрей Терликов, гендиректор ОАО "Томский электротехнический завод" Борис Вологдин, руководитель корпорации "Проект-техника" Игорь Бекбулатов, глава АО "НПО Электромеханики" Андрей Козлов, генеральный директор ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов, гендиректор КБМ Сергей Питиков, глава АО "Завод № 9" Николай Овчинников, руководитель ПО "Стрела" Александр Маркман. гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия - завода имени Дегтярева Андрей Казазаев, глава NOVELCO Григорий Григорьев.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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ЭкономикаВладимир ЗайцевАлександр ЛеоновЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАлександр Иванов (издатель)"Проект-техника"
 
 
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