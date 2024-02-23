https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929180471.html

ЕС ввел санкции против гендиректоров нескольких российских компаний

ЕС ввел санкции против гендиректоров нескольких российских компаний - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС ввел санкции против гендиректоров нескольких российских компаний

ЕС ввел санкции против гендиректоров ряда российских компаний, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:35

2024-02-23T17:35

2024-02-23T19:54

экономика

владимир зайцев

александр леонов

евросоюз

санкции в отношении россии

александр иванов (издатель)

"проект-техника"

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ЕС ввел санкции против гендиректоров ряда российских компаний, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. В списке указывается, что санкции были введены против главы "ВМП "АВИТЕК" Александра Иванова, гендиректора "МГ-ФЛОТ" Владимира Боброва, главы Всероссийского научно-исследовательского Института радиотехники (ОАО "ВНИИРТ") Владимира Зайцева и генерального директора ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ АЗИА" Владимира Шастина. Также ЕС ввел санкции против главы "Ульяновского механического завода" Сергея Чурина, гендиректора ФКП "Авангард" Станислава Шевчука, генерального директора Московского научно-исследовательского института "Агат" Михаила Иванчихина и гендиректора и генеральный конструктора АО "ВПК "НПО машиностроения" Александра Леонова.В документе отмечается, что санкции были введены против руководителя ОАО "Конструкторское бюро машиностроения" Владимира Петрушенко, главы АО "Машиностроительное конструкторское бюро "Искра" имени И. Картукова" Владимира Сорокина, генерального директора Алексинского химкомбината Павела Мишунина, гендиректора АО "ТПЗ" Сергея Лукина, руководителя АО "ЦНИИМ" Елены Ивановой, генерального директора АО "163 Бронетанковый ремонтный завод" Виталия Кузьменко, главы АО "Петровский электромеханический завод "Молот" Александра Резника, генерального директора ОАО "ЦКБА" Андрея Ивашкина, главы ОАО "Конструкторское бюро машиностроения" Владимира Петрушенко и гендиректора ОАО "НПО Электромашина" Игоря Афанасьева.В санкционный список также попали генеральный директор АО "Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа" Юрий Исаев, руководитель АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" Эдуард Баженов, глава ОАО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов, генеральный директор АО УКБТМ Андрей Терликов, гендиректор ОАО "Томский электротехнический завод" Борис Вологдин, руководитель корпорации "Проект-техника" Игорь Бекбулатов, глава АО "НПО Электромеханики" Андрей Козлов, генеральный директор ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов, гендиректор КБМ Сергей Питиков, глава АО "Завод № 9" Николай Овчинников, руководитель ПО "Стрела" Александр Маркман. гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия - завода имени Дегтярева Андрей Казазаев, глава NOVELCO Григорий Григорьев.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир зайцев, александр леонов, евросоюз, санкции в отношении россии, александр иванов (издатель), "проект-техника"