Рейтинг@Mail.ru
АСТ сняло с продажи роман "Голубое сало" Сорокина - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 27.02.2026 (обновлено: 17:20 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/roman-2077219011.html
АСТ сняло с продажи роман "Голубое сало" Сорокина
АСТ сняло с продажи роман "Голубое сало" Сорокина - РИА Новости, 27.02.2026
АСТ сняло с продажи роман "Голубое сало" Сорокина
Роман писателя Владимира Сорокина "Голубое сало" сняли с продажи из-за возможных претензий от правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:52:00+03:00
2026-02-27T17:20:00+03:00
владимир сорокин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27748/15/277481596_0:185:2899:1816_1920x0_80_0_0_f0b85fd594e1e1b0261e0b8ef50dd4b6.jpg
https://ria.ru/20260221/braun-2075936508.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27748/15/277481596_116:0:2783:2000_1920x0_80_0_0_aff3320c94d8c40c75bd27bee710a101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сорокин, происшествия
Владимир Сорокин, Происшествия
АСТ сняло с продажи роман "Голубое сало" Сорокина

АСТ сняло с продажи роман Владимира Сорокина "Голубое сало"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВладимир Сорокин
Владимир Сорокин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Владимир Сорокин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роман писателя Владимира Сорокина "Голубое сало" сняли с продажи из-за возможных претензий от правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.
"Роман Владимира Сорокина "Голубое сало" снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Провокационный роман Сорокина был издан в 1999 году. В описании книги на сайте АСТ отмечено, что роман прилюдно сжигали, называли порнографией, обвиняли в безвкусности, усматривали в нем глумление над трагически погибшими писателями ушедшей эпохи.
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России
21 февраля, 09:40
 
Владимир СорокинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала