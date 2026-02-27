АСТ сняло с продажи роман "Голубое сало" Сорокина

https://ria.ru/20260227/roman-2077219011.html
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роман писателя Владимира Сорокина "Голубое сало" сняли с продажи из-за возможных претензий от правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.
"Роман Владимира Сорокина
"Голубое сало" снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Провокационный роман Сорокина был издан в 1999 году. В описании книги на сайте АСТ отмечено, что роман прилюдно сжигали, называли порнографией, обвиняли в безвкусности, усматривали в нем глумление над трагически погибшими писателями ушедшей эпохи.