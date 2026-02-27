АСТ сняло с продажи роман "Голубое сало" Сорокина

Провокационный роман Сорокина был издан в 1999 году. В описании книги на сайте АСТ отмечено, что роман прилюдно сжигали, называли порнографией, обвиняли в безвкусности, усматривали в нем глумление над трагически погибшими писателями ушедшей эпохи.